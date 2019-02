Díaz Ayuso "molesta y ofendida" con Manuela Carmena

"Es que estoy muy molesta y ofendida" con la alcadesa de Madrid. Isabel Díaz Ayuso es vecina del distrito centro, le encanta conducir aunque no lo hace "y no porque Carmena me lo intente prohibir". No entiende la política de movilidad de Carmena: "Habría que ver qué es contaminación y de dónde viene. ¿Solo los coches?".

Considera que la "libertad de elección del ciudadano es algo fundamental" y "debería respetarse que cada uno elija su medio de transporte. Asegura que "siempre ha sido de taxi" pero que ha viajado en VTC y "también le ha gustado": "Hay que dar todas las opciones porque hacemos política para los ciudadanos".

"¿Qué sería de los madrileños sin los 200 kilómetros de metro que se han construído gracias al Partido popular?, se pregunta la candidata del PP a la Comunidad de Madrid.

"Los de Podemos no entienden que la gente tiene otra vida y en un mismo día puede necesitar ir a varios sitios: Coger el metro para llevar a un niño a la guardería, acercarse al trabajo, volver a por el niño... O el comerciante del centro que necesita su coche para trabajar... hay personas que no hacen solo un único trayectos como parece cree Podemos".

Segunda batalla de Díaz Ayuso tiene con Manuela Carmena la imagen de su barrio (Malasaña): "Es un barrio de los de antes. Hay niños, jóvenes, mayores paseando, tiendas, terrazas... este barrio ha salido adelante gracias a la iniciativa privada y es una pena que esté cada vez más sucio. La degradación del distrito se ve cada día".