Denuncian persecución para averiguar quién filtró fotos del CATE de Motril

POLICÍA DENUNCIA

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado hoy la persecución y "caza de brujas" de la Dirección General de Policía para localizar a los agentes que supuestamente realizaron unas fotografías sobre las precarias condiciones del Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Motril (Granada).,Según ha informado este martes en un comunicado el SUP, en las fotografías se veían unos módulos "cochambrosos" de desguace que habían sido enviados a Granada con la in