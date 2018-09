El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha defendido que ERC "no necesita gesticular para explicar que es independentista", al tiempo que descarta fijar fechas a la hoja de ruta del "procés", dado que es partidario de "seguir trabajando para hacer crecer" el espacio soberanista.

En una entrevista que ha concedido a La Vanguardia desde la prisión de Lledoners en que está interno, Junqueras ha apostado por que el independentismo siga trabajando "desde todos los ámbitos y con discursos y políticas para todo el mundo", convencido de que, "con una mayoría indiscutible, el referéndum que ahora parece imposible será inevitable". Según el exvicepresidente del Govern, su partido "apuesta claramente por la vía del diálogo" y pretende negociar con el Estado "un acuerdo político para hacer un referéndum acordado. Queremos representar la centralidad de este país y ERC no necesita gesticular para explicar que es independentista", ha insistido.

Junqueras señala en la entrevista que le parecerá "bien" la decisión que adopten los grupos independentistas para sustituir a los diputados presos que están suspendidos por el Tribunal Supremo porque, a su juicio, "sería absurdo dejar el Parlament en manos de una minoría y de los que defendieron la aplicación del 155".

El exvicepresidente ha declinado pronunciarse sobre si aceptaría un trato diferenciado respecto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en relación a su suspensión como diputados: "Para mí, ese debate no existe", ha zanjado. Tras reconocer que "directamente" no tiene ningún contacto con el expresidente del Govern en la actualidad, Oriol Junqueras ha recalcado que no se arrepiente "en absoluto" de no haberse marchado a Bruselas, y ha añadido que si mañana pudiera salir de prisión, se quedaría "en Cataluña, al lado de la gente"