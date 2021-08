Cuenta atrás para la entrada en vigor de la ley rider: "necesitábamos mayores protecciones"

Tras meses de negociaciones, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme lograron cerrar a principios de marzo un acuerdo para sacar adelante una ley que establecía la presunción de asalariados de los repartidores autónomos que trabajan para plataformas digitales de reparto.



La norma, que no se publicó en el BOE hasta mayo y que recogía lo ya sentenciado por los tribunales, daba tres meses de plazo a las empresas para adaptarse y que ahora vencen. La primera en comunicar su propuesta fue Glovo, que a finales de julio informó de que prevé mantener a cerca de un 80 % de sus repartidores actuales en España como autónomos bajo un nuevo modelo de relación que, en su opinión, se ajusta a la normativa. Sus planes incluyen en una primera fase la contratación directa como empleados de 2.000 repartidores antes de finalizar 2021, lo que equivale a cerca de un 20 % del total.



La firma defiende que bajo ese nuevo modelo con el que operará el 80 % de su flota podrá justificar que no existe dependencia laboral y que se cumplen con todos los criterios recogidos en la ley a la hora de definir el trabajo autónomo.



También a finales de julio, Deliveroo anunció su intención de cerrar su actividad en España con la apertura de un proceso de despido colectivo que afectará a 3.781 personas entre personal de oficina y repartidores; a estos últimos la compañía pretende darles de alta en la Seguridad Social. No obstante, por el momento se desconocen detalles relevantes, como la fecha en la que darán de alta a sus repartidores, clave para calcular la indemnización a cobrar.



Ubereats, por su parte, ya ha enviado un mensaje a sus repartidores en el que les informa de que a partir del 12 de agosto no adjudicará pedidos a aquellos que sigan siendo autónomos, y de momento utilizará a terceros para subcontratar a los repartidores. Mientras, Just Eat ya negocia con CCOO y UGT un convenio laboral para sus repartidores; la firma nunca utilizó autónomos y su modelo actual es mixto, ya que la mayor parte de los restaurantes con los que colabora tienen su propia flota y para aquellos que no, la plataforma ofrece un servicio a través de terceros.

El presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos, Jordi Mateos, en 'La Linterna'

Jordi Mateos, ha hablado en 'La Linterna' sin tapujos sobre cómo ciertas empresas se aprovechan de las condiciones laborales de las personas.

"En muchas ocasiones hemos solicitado al gobierno que nos dejasen ser autónomos pero sin renunciar a unas protecciones como sucede en otros países. No nos han hecho caso" explica Jordi.

Jordi también se ha pronunciado respecto al modelo de autónomos y el impacto que pueda tener en el sector. "La obligación ya se ve en resultados. por un lado las empresas no pueden absorber a los 23.000 repartidos. Por otra parte Uber contratará a uno de cada 10 y Glovo únicamente a 2000. Deliveroo desaparece, esta ley pretendía salvarnos y nos está llevando a la precariedad".

España es el país con más paro juvenil y esta ley no hace ningún favor comenta Jordi. Este recurso se ha presentado en el Tribunal Constitucional. "Nos hemos intentado reunir con el Gobierno en más de 12 ocasiones, no nos han hecho ni caso. Queremos libertades y seguridad, al igual que sucede en países como Francia" sentencia.