Critican a García-Page por su gestión del cierre de colegios y este señala a Pedro Sánchez

Como muchas otras comunidades, este jueves la Junta de Castilla-La Mancha ha decretado el cierre de todos los centros educativos de la comunidad. Sin embargo, la decisión ha llegado apenas unas horas después de que su presidente, Emiliano García-Page, protagonizara unas polémicas declaraciones en las que afirmaba que los profesores que demandaban la medida lo hacían motivados por disponer de "quince días de vacaciones".

Las palabras de García-Page llegaron después de que el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha anunciara el cierre del centro académico. El presidente de la Junta acusó al rector de actuar en contra del criterio de la Consejería de Sanidad, yendo "por libre", y recordó que en la universidad no se había detectado ningún caso.

Extendiendo la iniciativa a otros centros educativos, García-Page declaró que no había que "engañarse bajo ningún concepto": "Tanto riesgo es que los niños jueguen en un parque como que lo hagan en el recreo", concluyó el presidente socialista.

Cambio de planes tras la comparecencia de Sánchez

Apenas un rato después, no obstante, García-Page tenía que desdecirse de sus palabras después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara nuevas medidas en la lucha contra el coronavirus y entre ellas la recomendación de que se cancelaran las clases en toda España.

García-Page, en una segunda comparecencia, se ha quejado de que desde el Gobierno central no se hubiese hablado antes con las Comunidades Autónomas, sobre todo teniendo en cuenta que son estas las que disfrutan de las competencias transferidas en materia de educación. No obstante, el presidente de la Junta ha asumido la medida solicitada desde Moncloa. Lo ha hecho, sin embargo, con una crítica velada al jefe del Ejecutivo al señalar que las clases se suspenderían "hasta que den nueva rueda de prensa en Moncloa". "¿Se me entiende?", ha recalcado con ironía García-Page.

En particular, el presidente de Castilla-La Mancha se ha lamentado de haber tenido que enterarse de la postura del Gobierno "por Facebook" y "por los medios de comunicación". "Es evidente que esta decisión no ha sido consensuada con las Comunidades Autónomas, aunque es compartida y asumida como no puede ser de otra manera", ha añadido.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha no ha dejado pasar las contradicciones en las palabras de García-Page y ha pedido la dimisión del jefe del Ejecutivo regional por sus "declaraciones vergonzosas" y "su ineptitud".

Hasta el momento, la región cuenta 115 personas contagiadas por COVID-19.