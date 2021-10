Covite no asistirá hoy al acto del Memorial de las Victimas del Terrorismo

Covite ha denunciado que "las consecuencias del final de ETA negociado las están pagando las víctimas con la impunidad" y ha anunciado que no acudirá esta tarde al homenaje que se celebrará en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, con la presencia del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Covite ha hecho esta reflexión en un comunicado con motivo del décimo aniversario del cese de la violencia de ETA en el que explica que no asistirá hoy en Vitoria al acto que tendrá lugar en el Centro Memorial porque "no comparte el relato de la derrota de ETA a manos del Estado de derecho".

"Valoramos mucho el inmenso trabajo realizado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo para que queden registrados los hechos históricos en relación con el terrorismo de ETA, así como para que la memoria de las víctimas ocupe el centro del relato del terrorismo, pero no iremos a ningún acto en el que se proclame la victoria de la democracia sobre ETA", ha argumentado Covite.

"Las víctimas hemos pagado el precio de la paz de la que hoy disfrutamos y eso ningún gobernante ni ningún político está dispuesto a reconocerlo", ha alegado Covite como razones para no asistir al acto, que contará con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Covite ha querido criticar, en el décimo aniversario del fin de la violencia de ETA, las "cesiones" que, a su juicio, hicieron los ejecutivos de Zapatero y Rajoy para poner fin a la violencia terrorista.

"No hay mejor noticia que el hecho de que ETA ya no nos mate. En ese sentido, no hay ninguna duda de que estamos mucho mejor que hace diez años. Pero si ETA ya no nos mata, no es porque se la haya derrotado con el Estado de derecho, sino porque se negoció con la banda las condiciones de su final", ha denunciado.

Covite ha asegurado que las consecuencias de este final "negociado" las están pagando las víctimas con la "impunidad" ya que, según sus datos, en estos diez años "sólo se ha detenido a 11 personas relacionadas con atentados con resultado de muerte o heridos".

"Las operaciones policiales contra ETA son cada vez menos, pese a que cerca de una treintena de miembros de la banda se encuentran huidos y sigue habiendo más de 350 crímenes sin resolver", ha denunciado.

En su opinión, el caso con el que "mejor se visualiza que las víctimas han pagado el precio de la paz con la impunidad de los" asesinos" es el de Carlos Saénz de Tejada y Diego Salva, las últimas víctimas de ETA en España, cuyos "asesinos siguen prófugos de la justicia". EFE

