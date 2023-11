Costa critica que la ejecución presupuestaria de 2022 no llega al 40%: "Coloquialmente, es vender la moto"

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha criticado que el grado de ejecución presupuestaria de la Cuenta General de la CAIB de 2022 fue del 36,9 por ciento, una cifra que "no es positiva" y que, "coloquialmente, es vender la moto".

Así lo ha explicado el conseller este martes en su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos para informar sobre la Cuenta General de la CAIB de 2022.

En esta línea, ha indicado que "lo importante no es estrictamente el presupuesto, sino qué se hace de ese presupuesto y las políticas que se derivan de la ejecución presupuestaria". Así, Costa ha asegurado que se evidencia "de forma clara" que del presupuesto inicial a la ejecución "hay una distancia muy significativa".

"La ejecución final no llega ni siquiera al 40 por ciento de lo que estaba previsto inicialmente", ha continuado el conseller, quien ha señalado que esto es un problema que el Govern "intentará que no suceda".

Igualmente, Costa ha considerado que "sería interesante que se hicieran más sesiones para explicar la ejecución presupuestaria" y ha destacado que "la situación financiera es buena", pero que "no es positivo que no se ejecuten ciertos gastos". Además, ha añadido que "no sirve de nada pintar presupuestos" si luego no se ejecutan.

Por otro lado, el conseller ha explicado que Baleares ha cerrado el 2022 con un superávit de unos 40 millones de euros, que suponen un 0,11 por ciento del PIB de la comunidad autónoma. También ha recordado que 2021 se cerró con un superávit de 338 millones de euros y 2020, con un superávit de 70 millones de euros.

En esta línea, Costa ha subrayado que el superávit de forma sistemática en los últimos ejercicios "se explica como consecuencia no tanto por el no cumplimiento de los ingresos, sino por la falta de ejecución de los gastos".

