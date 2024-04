El consejero dice que el Principado no comparte el criterio del Ministerio sobre la exclusión del lobo del Lespre

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha reiterado este miércoles que el Principado no comparte el criterio que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico al congreso de los diputados respecto a la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) a raíz de la proposición no de ley presentada por el PP y aprobada ayer con los votos a favor de Vox, PNV y Junts.

Marcos Líndez ha indicado que hay que tener en cuenta que el Gobierno traslada criterio al respecto de todas las proposiciones de ley que se registran tanto en los parlamentos como en este caso en el Congreso de los Diputados. En este caso todos los argumentos utilizados por el por el Ministerio concluyen que la proposición no se justifica desde el punto de vista científico y técnico y la valora desfavorablemente.

"Nosotros no lo compartimos de la misma manera que no compartimos a lo largo de ya muchos meses la posición del Ministerio respecto a la a la situación del lobo en nuestro país y en particular en Asturias", ha dicho el consejero.

Así, Marcos Líndez ha indicado que en el Principado el lobo requiere una gestión rigurosa científicamente como la que viene realizando a través del plan de gestión del lobo desde hace muchos años y que está avalada por los datos.

Ha añadido que el gobierno asturiano sigue centrado en su tarea que "es en primer lugar seguir defendiendo la exclusión del lobo del Lespre", y ha recordado que el asunto está judicializado. En segundo lugar siguen centrados en pagar los daños de una manera rápida y tener un baremo un baremo razonable.

Respecto a lo tiene que ver con esta toma en consideración de la propuesta del PP, el consejero ha indicado que seguirán expectantes a su tramitación y ver en qué se va a parecer la ley registrada inicialmente a la que finalmente se apruebe o no se apruebe en el Congreso de los Diputados.