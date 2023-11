El conductor acusado del homicidio imprudente de un motorista en Vigo: "No lo vi. Solo vi el camión"

Piden para él 2 años de cárcel y la retirada del carné, además de indemnizaciones que suman más de 400.000 euros

El conductor acusado del homicidio imprudente de un motorista en Vigo ha asegurado este jueves que "nunca vio" el vehículo de dos ruedas, sino que hizo un ceda al paso que le correspondía (sin llegar a parar) al observar un camión "a unos 150 metros de distancia".

Así lo ha señalado durante la vista celebrada en la sala de lo Penal número 3 de la ciudad olívica, que juzga unos hechos ocurridos en diciembre de 2021, cuando el acusado circulaba con su furgoneta por la Avenida del Aeropuerto y, al llegar a la intersección con la calle Figueiras, giró hacia la izquierda, momento en el cual un ciclomotor impactó contra su vehículo, perdiendo la vida el motorista.

En su declaración, el hombre, que tenía 61 años en el momento del accidente, indicó que el suceso ocurrió a cinco minutos de su casa, por lo que conocía la carretera. Esa mañana se dirigía a rehabilitación, ya que tenía un problema en un hombro. Todavía no eran las 08.00 horas.

"Antes de llegar a la intersección ya veo al camión de lejos con las luces y veo a la izquierda un contenedor y arbustos. Eso es lo que yo veo. Modero la velocidad, iría a 1 kilómetro por hora, y giro. Yo no vi nada de nada, solo el camión, el contenedor y los arbustos", ha subrayado, indicando que "estaba oscuro" y solo se percató de la existencia del motorista al escuchar el impacto contra su furgoneta.

"La moto no la vi para nada, solo el camión. Al girar sentí un golpe y frené al momento. Fui a ver qué pasada. En el lado derecho estaba el chico allí y la moto tirada en el suelo. El camionero paró y le pedí que llamase a la ambulancia y a la Policía, a mí me comían los nervios, no podía hacer nada", ha añadido.

El acusado ha reconocido que se trata de una línea recta y que desde el suceso "le ha dado vueltas" a qué pudo ocurrir, sugiriendo que quizá el ciclomotor no llevase luces y por eso no lo percibió o que fuese pegado al lado derecho de la vía y eso impidiese la visión.

En la vista también ha declarado el conductor del camión que iba detrás del motorista. Él indicó que la velocidad del vehículo de dos ruedas era adecuada para la vía, que está limitada a unos 50 kilómetros por hora, y que, al menos, la luz de atrás de la moto sí funcionaba.

También ha señalado que, en ausencia del ciclomotor, la maniobra de giro "habría sido segura", ya que el camión estaba a cierta distancia. Este hombre también que la carretera estaba en buen estado, iluminada y en la jornada del accidente "hacía frío", pero no llovía "ni había niebla".

En la misma línea hablaron varios agentes de la Policía Local que acudieron al lugar de los hechos, que aseguraron que la vía estaba "en perfecto estado" y que una de las posibles explicaciones del suceso sería que el conductor de la furgoneta no viese, "por la causa que fuese", al ciclomotor.

Los funcionarios aseguraron que no se percibió ninguna infracción por parte del motorista, que circulaba por su carril a una velocidad adecuada y que, a nueve metros de la furgoneta, frenó con fuerza, dejando una huella en la carretera, para luego caer e impactar tanto su cuerpo como su vehículo contra el furgón.

Sin embargo, la defensa del acusado mandó mostrar un informe en el que sí se recoge, al menos, la presencia de cannabis en el cuerpo del fallecido.

La pareja de la víctima también reconoció los problemas que tuvo para afiliar a su hijo como descendiente de la víctima, ya que en el momento del accidente ella estaba embarazada. Esto impidió que le reconociesen una pensión de orfandad, que ahora continúa gestionando, después de que sí se reconociese que es hijo del motorista.

HECHOS

Fiscalía solicita 2 años de cárcel y la retirada del carné para el acusado como presunto autor de un homicidio imprudente por causar un accidente en el que falleció el motorista en Vigo, en diciembre de 2021.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el acusado circulaba con su furgoneta por la Avenida del Aeropuerto en dirección al cruce con la calle Figueiras. Al llegar a la intersección giró de forma "desatenta" e "ignorando la obligación de cerciorarse de que no obstaculizaba la conducción de los demás usuarios de la vía".

Al girar colisionó con una moto que circulaba por esa avenida, en la que viajaba la víctima, que intentó frenar y evitar el choque, sin conseguirlo. Como consecuencia del impacto, el motorista falleció en el mismo lugar del accidente.

El motorista, en ese momento, convivía con su novia, que estaba embarazada. El hijo de ambos nació en junio de 2022 y su filiación estaba pendiente de ser fijada judicialmente. Finalmente así fue, según reconoció la mujer.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de homicidio por imprudencia grave, y pide que el acusado sea condenado a 2 años de cárcel, y privación del derecho a conducir por un tiempo de 4 años.

Asimismo, reclama que pague indemnizaciones a los padres de la víctima y a sus hermanos, así como a su pareja, y que suman más de 427.600 euros; a los que habrá que sumar la indemnización para el hijo de la víctima. La mujer reconoció haber percibido ya algo más de 215.000 euros.