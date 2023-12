Un concierto une de la mano del jazz músicas del mundo para recibir la Navidad en el Palau de la Música

'Navidad Jazzy Christmas Valencia', dirigido por Ximo Tebar, reunirá a los cantantes María de Medeiros, Miles Griffith y Pedro Ruy-Blas

El concierto 'Navidad Jazzy Christmas Valencia 2023' que acogerá el Palau de la Música de València el próximo 23 de diciembre unirá de la mano del jazz músicas y voces del mundo para recibir las fiestas navideñas en este espacio cultural. La actuación, prevista a las 20.00 horas, se presenta como un espectáculo "especial y único" que ofrecerá canciones navideñas tradicionales de diferentes países y culturas versionadas en clave de jazz y world music y con arreglos originales que innovan la tradición musical de las Navidades.

La propuesta, con la que el jazz regresa al Palau de la Música de València tras su reapertura, está dirigida y ha sido pensada por el músico valenciano Ximo Tebar en colaboración con otras figuras musicales valencias como Nacho Mañó. El concierto reunirá a cantantes como la portuguesa María de Medeiros, también actriz; el español Pedro Ruy-Blas, y el estadounidense Miles Griffith.

Asimismo, además de contar con músicos valencianos como Nacho Mañó, Premio de Honor de la Música 2023 de los galardones Carles Santos y miembro de Presuntos Implicados; el trompetista de jazz David Pastor, y el teclista Will Martz, dará cabida sobre el escenario a otros como el pianista argentino Mariano Díaz y el percusionista brasileño Igor Taván.

Tebar ha indicado, durante la presentación de 'Navidad Jazzy Christmas Valencia 2023', que este es un proyecto que le ha hecho muy feliz tanto por la vuelta del jazz al Palau de la Música como por ser "la primera vez" que se da "un concierto de Navidad enfocado en la filosofía y el contexto jazzístico" con "músicas del mundo". "Es una cosa innovadora. Es la primera vez que se hace en València y en el Palau. Estoy muy orgulloso y es un honor que se haya delegado en mí la dirección artística para este concierto único", ha afirmado.

Tebar, que ha resaltado que se ha "armado una producción hecho específicamente" para esta actuación que es "una fusión de música y de tradiciones" para "poner en valor a músicos valencianos y de fuera". "No hablamos exclusivamente de jazz, hablamos de música en general, de otras músicas, de músicas del mundo", ha insistido.

Igualmente, ha considerado que esta es "una forma innovadora de presentar una propuesta no cerrada en un estilo" a través de "una producción propia del Palau". Ha manifestado que se ha buscado que este concierto "tenga calidad artística de primer nivel, fundamental para un auditorio como este", así como presencia valenciana junto a la nacional y la internacional.

Las piezas previstas en la programación se interpretarán en alemán, portugués, español, inglés y también en valenciano. 'Navidad Jazzy Christmas Valencia 2023' se ha presentado en una rueda de prensa en la que junto a Ximo Tebar han participado el director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, Nacho Mañó y Pedro Ruy Blas.

Llimerá ha aseverado que es "muy importante que vuelva al Palau el jazz" y ha valorado que sea con una propuesta como la idea por Tebar. "Hacia falta" este estilo musical en el auditorio valenciano, ha expuesto su director, que ha añadido que "no quería esperar al año" y ha considerado que el momento elegido, con la proximidad de la Navidad, era "el mejor".

"FIRME Y POCO A POCO"

"Vamos abriendo el Palau de la Música a otras vertientes de la música de forma firme y poco a poco", ha agregado respecto a esta nueva iniciativa y a la reciente reapertura del auditorio, a la vez que ha asegurado que "el público responde" en esta nueva etapa y "vuelve a sentir", como indica el lema del Palau de esta temporada.

Ximo Tebar ha añadido que el próximo 23 de diciembre, el público podrá "disfrutar y escuchar voces y solistas de primera división". "Será una noche entrañable, bonita y contextualizada" en la Navidad, teniendo en cuenta que se estará "en vísperas de la Nochebuena". Las entradas para asistir a esta actuación será de 20 y 15 euros.

Mañó ha expresado su satisfacción por participar en esta producción junto a su "amigo del alma y compañero de tantos años" Ximo Tebar y por volver al Palau, según ha indicado, un lugar que siente como su "casa" y que encierra "momento bonitos" de su carrera musical. Ha asegurado que la actuación prevista será "muy divertida", con "mucha variedad" de música y voces. "Va a se un concierto de excelencia, por los artistas que van a participar con arreglos de Ximo Tebar", ha añadido.

REPERTORIO

El repertorio incluirá, como ha precisado este último, tanto "el tradicional y más famoso" de la Navidad "que suena en las radios de todos el mundo" en esta época del año como "el que se conoce aquí", en València, con canciones típicas. El músico ha insistido en que se busca la "interculturalidad", con villancicos y otras canciones que se cantan en otras países y con piezas valencianas.

Así, se podrá escuchar arreglos innovadores de canciones populares de Navidad como 'Noche de Paz', 'White Christmas', 'Santa Claus is coming to town', 'Jingle Bells' o 'As Janerias', junto a otros temas como 'What a Wonderful World' o 'A los que hirió el amor'.

Tebar ha comentado también que habrá interacción con el público siguiendo "la filosofía del jazz" y de "creación en el momento". Asimismo, ha señalado que todo el conjunto formará "una banda internacional muy variada desde el punto de vista estilístico". "Habrá momentos en los que la banda esté tocando y otros momentos más íntimos en los que habrá variación para crear diferentes atmósferas", ha apostillado.