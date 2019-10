La Comisión Europea, Francia y Alemania respetan la sentencia del procés

La Comisión Europea (CE) y los gobiernos de Francia y Alemania han mostrado su respeto por la sentencia sobre el proceso independentista catalán hecha publica este lunes por el Tribunal Supremo (TS) español y han indicado que el conflicto catalán debe resolverse acorde a la legalidad española.

La Comisión ha dicho que mantiene su posición sobre el proceso independentista catalán, no se ha pronunciado sobre la sentencia que ha condenado a 13 años a Oriol Junqueras y a penas de hasta 12 años a Carme Forcadell, los Jordis y a cinco exconsellers por sedición y malversación en el "procés" y ha reiterado que la crisis en Cataluña debe resolverse de acuerdo al orden constitucional español. La portavoz jefe de la Comisión, Mina Andreeva, se ha expresado de esta forma preguntada por la reacción de la institución comunitaria a la sentencia del "procés". "La Comisión Europea no comenta las decisiones de los tribunales nacionales. Sobre este asunto, nuestra posición es bien conocida y no ha cambiado. Esto es y sigue siendo un asunto interno para España, que debe resolverse de acuerdo a su orden constitucional", ha afirmado la portavoz. El Gobierno francés ha manifestado su "confianza" en la gestión del Gobierno español sobre este asunto.

"Las autoridades francesas tienen confianza en la capacidad de las autoridades españolas para superar las tensiones aparecidas en Cataluña, dentro del respeto al Estado de derecho y a la democracia", ha señalado la portavoz del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, a preguntas de Efe. "Nuestro país apoya la unidad territorial y constitucional de España", ha indicado la portavoz gala, en una respuesta que se aferra en su literalidad a las palabras que suele emplear el Gobierno francés cuando se manifiesta públicamente acerca de Cataluña.

El Ejecutivo alemán ha declinado comentar la sentencia del TS, aunque ha recordado la convicción del Ejecutivo de Berlín de que toda solución al conflicto catalán debe producirse en el marco legal y constitucional español. "Hemos expresado reiteradamente nuestra convicción de que el conflicto catalán se debe resolver en el marco de la Ley y la Constitución española. Eso es lo que ha ocurrido hoy con la sentencia del Tribunal Supremo", ha apuntado el portavoz del Gobierno, Steffen Seibert, en una comparecencia ordinaria ante los medios.

En cambio, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha afirmado que el sistema político español "necesita un cambio urgente", tras conocerse la decisión del Supremo. En un mensaje en Twitter, la líder independentista ha opinado que "cualquier sistema político que conduzca a un resultado tan terrible necesita un cambio urgente. Mis pensamientos y solidaridad están con todos ellos y sus familias".