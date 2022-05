Comín (Junts) ve "en el aire" el apoyo de PSC y CUP al acuerdo sobre el catalán

El exconseller y eurodiputado de Junts Toni Comín ha asegurado este martes que ERC, Junts y seguramente los comuns apoyarán el acuerdo para defender el catalán ante la sentencia del 25% de castellano y ve "más en el aire" el de PSC y la CUP.

"No está claro si el PSC se incorporará. Parece que el PSC no se quiere incorporar al decreto, pero puede que sí se incorpore a la ley", ha concretado en una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press.

Pese a considerar deseable el consenso, pide que no sea "a cualquier precio" porque, a su juicio, el objetivo debe ser proteger el catalán para que siga siendo la lengua vehicular en las escuelas.

Tras asegurar que ha quedado desestimada la posibilidad de modificar la Ley de Política Lingüística, ha apuntado que el objetivo del decreto ley que se está preparando es "tumbar, sustituir y anular la sentencia del 25%" y no de cumplirla, ha dicho.

Además, ha explicado que el decreto ley da toda la responsabilidad al departamento de Educación a la hora de aprobar los proyectos lingüísticos para que, en caso de que no se adecuaran a la sentencia y hubiera riesgo de ser acusado de no acatarla, proteja a los centros y no se deriven consecuencias penales.

MESA DE DIÁLOGO

El exconseller, que asegura que mantiene una buena relación con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha manifestado que le trasladó que la mesa de diálogo y la estrategia que propone "no lleva a la independencia".

"Quiero creer que es un ingenuo. Cuando le explicamos las evidencias que demuestran que su camino no lleva a la independencia, debería reconocer la realidad", ha sostenido el también vicepresidente del Consell per la República (CxRep).