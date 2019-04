Ciudadanos se presenta en un vídeo como la mejor opción para los indecisos que temen cesiones de Sánchez a Torra

Ciudadanos ha difundido un nuevo vídeo electoral en el que se presenta como la mejor opción para aquellos votantes que están indecisos respecto a las elecciones generales del próximo domingo, pero que temen que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, pueda hacer cesiones al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, si sigue en la Moncloa.

El spot electoral muestra a una pareja viendo la televisión por la noche en el salón de su casa mientras su hijo pequeño juega. Los padres escuchan una noticia en el telediario según la cual Sánchez y Torra volverán a verse en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, "para retomar las 21 propuestas de los partidos separatistas".

"Sánchez mantiene su compromiso con la nación de naciones y no descarta los indultos", añade la periodista que informa de la reunión, en referencia a la posibilidad de que los políticos independentistas catalanes que resulten condenados judicialmente por el proceso soberanista sean finalmente indultados.

Mientras escucha la noticia, el hombre empieza a sentirse agitado y parece que le cuesta respirar, así que la mujer le pregunta si está bien. "No sé, algo me pasa", dice confuso, y a continuación añade: "Que ya no soy un indeciso, que voy a votar a Ciudadanos. Tengo.. ¡tengo ganas de que pongan ya las urnas!".

Las 21 propuestas a las que alude el partido de Albert Rivera en el vídeo son los 21 puntos planteados por Torra en un documento que entregó a Sánchez durante el encuentro que mantuvieron en Barcelona el pasado diciembre.

En ese documento, que Cs ha calificado como una "infamia", el president decía que era necesario "reconocer y hacer efectivo el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña" y pedía una "mediación internacional que ha de facilitar una negociación en igualdad".

CIUDADANOS ES "EL PROYECTO QUE MÁS CRECE"

Según la formación naranja, el de Albert Rivera representa "el proyecto que más crece y que genera más ilusión" entre los españoles, y "cada día que pasa de esta campaña hay más y más indecisos que se están sumando a Ciudadanos".

Consideran que "hay ganas de cambio" y que "una ola naranja de energía que va a inundar las urnas" el 28 de abril para "avanzar hacia el futuro lejos de Pedro Sánchez y de sus socios que quieren liquidar la unión" del país.