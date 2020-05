PP y Ciudadanos insisten en que sus pactos no corren peligro

La semana que finaliza ha puesto a prueba la salud de los pactos entre PP y Ciudadanos. Por primera vez desde que comenzó la crisis, los dos partidos se posicionaban de manera diferente el pasado miércoles durante la votación sobre la prórroga del estado de alarma. Los naranjas la apoyaron, y consiguieron dar un nuevo triunfo parlamentario a Pedro Sánchez; mientras que los populares se abstuvieron, y acabaron siendo irrelevantes. A ello hay que sumar la bronca política entre ambas formaciones en la Comunidad de Madrid para decidir si, finalmente, se pedía el paso a la fase 1 del plan de desescalada.

En el PP y en Cs entienden, sin embargo, que en todo ese asunto hay más ruido que otra cosa, ruido provocado, eso sí, por una situación que es muy difícil de gestionar, pero los pactos no corren peligro, dicen, y atribuyen la polémica a intoxicaciones socialistas. Así que se amparan más bien en la famosa frase de “los muertos que vos matáis, gozan de buena salud”. Es más, para el secretario general de lo populares, Teodoro García Egea, esos Gobiernos, son un ejemplo de “diálogo, trabajo conjunto y consenso”; y para los naranjas, “están funcionando muy bien”. A todo ello ayuda, apuntan, la buena interlocución que mantienen Casado y Arrimadas.

En Ciudadanos siguen defendiendo su posición del pasado miércoles. “A veces, la solución más sencilla, es la correcta” -dicen-. Y lo correcto era, subrayan, apoyar la prórroga, porque si el Gobierno no había sido responsable, (no había preparado un plan de desescalada), alguien tenía que serlo. Los naranjas insisten, sin embargo en que no van a ser los nuevos socios de Pedro Sánchez. Que no cuente con eso, “porque el presidente ya sabe lo que pensamos de su Ejecutivo con Iglesias”. Eso, no ha cambiado.

Lo más llamativo, eso sí en las últimas horas, ha sido la bronca política entre Isabel Díaz Ayuso y su vicepresidente Ignacio Aguado, bronca que se ha saldado con la dimisión de la Directora General de Salud, Yolanda González, que no estaba de acuerdo con que Madrid relajará ya las medidas del confinamiento. Las direcciones de los partidos aseguran que el pacto no se tambalea, y que es normal que haya posiciones diferentes, máxime en una situación tan complicada. En Ciudadanos rechazan que Aguado esté pensando romper su acuerdo con el PP y aliarse con el PSOE, porque, además, en esta ecuación habría que contar también con Más Madrid o con Podemos, por eso, los naranjas aseguran: “cumpliremos los acuerdos, desde luego”; y achacan este rumor nuevamente a las ganas de enredar de los socialistas. Pero lo que sí que es cierto, es que, a pesar de la buena voluntad expresada por las direcciones de ambos partidos, las discrepancias entre los dos socios de Gobierno son cada vez mayores, que hay tanto, tanto ruido que, como en la canción de Sabina y Varona, puede que al final llegue el final.