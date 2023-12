Cinco años con el CGPJ bloqueado: "Los ciudadanos no pueden pensar que en los juzgados se hace política"

Este lunes se cumplen los cinco años con el CGPJ bloqueado. "El problema es que los ciudadanos confundan la situación y crean que en los juzgados se hace política", dicen fuentes del Consejo a Patricia Rosety. La justicia se sigue trabajando. El problema principal está en el Supremo: no se pueden cubrir las vacantes y las sentencias se retrasan. En los Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales pueden continuar en funciones, pero en la carrera judicial no se puede ascender, está bloqueada.

"Lo que está claro", dice un vocal a Patricia Rosety, "es que nos hemos comido un mandato". Da igual de la sensibilidad que sean los vocales, hay unanimidad para describir la situación: pesimismo, desastre, hartazgo o incertidumbre son las palabras más utilizadas. No hay renovación, ni la esperan. Desde dentro, siguen trabajando, hacen lo que pueden, pero no les gusta que les cuestionen la legitimidad. Están prorrogados. Si no ha habido renovación, es responsabilidad del Parlamento. Si la desaparición del delito de sedición fue un obstáculo, ahora con la ley de amnistía lo ven más complicado. No ven voluntad política.