Carrizosa: "Ciudadanos no pactará con nadie que haya pactado con el separatismo"

El cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) en las elecciones del 12M, Carlos Carrizosa, ha asegurado este martes que su formación no alcanzará un acuerdo postelectoral con ningún partido que haya pactado con fuerzas independentistas.

En declaraciones a los periodistas desde la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), donde una familia pidió por vía judicial un 25% de clases en castellano, Carrizosa ha querido expresar "con mucha claridad" sus líneas rojas en la política de pactos tras el 12M si el partido logra representación parlamentaria.

"CS no va a pactar con nadie que haya pactado a su vez con el separatismo, esa es nuestra línea roja", ha afirmado Carlos Carrizosa.

"El señor Salvador Illa habla en campaña en castellano, pero luego participa con el separatismo de las leyes que erradican el castellano de la enseñanza pública catalana", ha subrayado el candidato de CS, que ha señalado que el líder del PSC "no merece ningún tipo de garantía ni de confianza".

Al respecto, ha culpado al PSC de ser responsable, junto con los partidos independentistas, del "fracaso monumental" de la educación en Cataluña.

"El PSC no solo inspira este sistema educativo que deja de lado el esfuerzo para priorizar los aspectos lúdicos, no solamente ha garantizado que los profesores no sean profesores con la debida formación, sino que también ha ayudado a la erradicación del castellano en las aulas", ha subrayado.

Carrizosa ha denunciado "el intervencionismo político" en la educación catalana, así como el "ambiente anóxico para las libertades y para la cultura que existe en las escuelas".