Carriedo ve preocupante la situación con Argentina y cree que los gobiernos "no están para crear problemas donde no hay"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha considerado que el conflicto generado entre el Gobierno de España y el de Argentina tras las palabras de su presidente, Javier Milei, en un acto en Madrid es "preocupante" y ha considerado que los gobiernos "no están para crear problemas donde no hay".

Fernández Carriedo ha hablado sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha señalado que "siempre es preocupante cualquier conflicto que afecte a España", un punto en el que ha destacado las relaciones que Castilla y León tiene tanto con Argentina como con Israel.

"Nos importa mucho seguir manteniendo las inversiones que existen de estos dos países", ha defendido el portavoz, quien ha destacado que Castilla y León tiene un superavit comercial con estos dos países, ya que la Comunidad exportó hasta 44 millones de euros a Argentina y 82 millones a Israel.

Ante estos datos ha asegurado que a la Junta le gustaría que no cayeran estas relaciones y ha subrayado que el Ejecutivo regional hará "todo lo posible para que, no solamente no caigan, sino que sigan mejorando". "Castilla y León es una Comunidad fiable, una Comunidad que cumple sus compromisos, una Comunidad que da estabilidad, confianza y seguridad para los inversores internacionales", ha relatado.

Tras detallar esta situación económica el portavoz de la Junta ha confiado en que la relación del Gobierno de España con el de Argentina "se pueda encauzar".

"Nosotros no estamos a crear problemas donde no los hay, estamos para resolver los problemas que sí que existen", ha manifestado, tras lo que ha trasladado todo el "apoyo" de la Junta a los argentinos que viven en la Comunidad y a aquellos ciudadanos de Castilla y León que viven en Argentina. "Tienen siempre a la Junta de su lado", ha zanjado.