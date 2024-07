La capital aragonesa refuerza la seguridad en los barrios con nuevas medidas de vigilancia y antiocupación

Natalia Chueca expone en el Debate sobre el Estado de la Ciudad mejoras en materia de seguridad

El Gobierno de Zaragoza redobla sus esfuerzos en materia de seguridad y vigilancia en los distritos de la ciudad donde mayores incidencias se han registrado en los últimos tiempos. Así, atendiendo a las peticiones ciudadanas, la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, ha avanzado la extensión de las cámaras de vigilancia y la fijación de un protocolo de actuación de la Policía Local frente a casos de ocupación ilegal.

De este modo, la alcaldesa de Zaragoza ha anunciado las mejoras materiales en el Cuerpo de Policía Local, que se van a complementar con la instalación de nuevas cámaras de vigilancia en la vía pública. A las ya instaladas en el Casco Histórico, en Doctor Cerrada y en el barrio Oliver, se sumarán a la vuelta del verano nuevas cámaras en el distrito de Las Delicias.

"Este Gobierno ha sido sensible a las peticiones de vecinos y comerciantes de Delicias, que consideran esencial instalar estos dispositivos disuasorios para los delincuentes que sin duda van a contribuir a aumentar la seguridad en este distrito de la ciudad", ha apuntado Natalia Chueca durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la ciudad, que se desarrolla este jueves.

"Este año vamos a sacar a licitación un contrato global que nos permitirá ampliar las cámaras a muchos otros puntos de la ciudad. Disponemos de un mapa completo de las distintas zonas de la ciudad, basado en un estudio en el que se han tenido en cuenta las necesidades vecinales y de los comerciantes. La previsión es poder comenzar con la implantación del resto de nuevas cámaras a partir de 2025", ha resumido Chueca.

LUCHA CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL

Del mismo modo, la alcaldesa ha explicado la tercera pata de la actuación integral. "A nadie se le escapa que parte de la alarma social que se ha generado en el Casco Histórico durante los últimos años está vinculada al fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas", ha advertido la alcaldesa, no sin antes remarcar que "Zaragoza no presenta los graves problemas de ocupación de otras ciudades españolas como Barcelona".

"No podemos cerrar los ojos ante una realidad que en los últimos tres años ha motivado la consulta de 340 personas en la Asesoría Jurídica Gratuita Municipal frente a la Ocupación de Viviendas que se presta en colaboración con el Colegio de Abogados de Zaragoza", ha afirmado Chueca, quien ha avanzado su decisión de "ser proactivos en esta materia y actuar con carácter preventivo y con la rapidez suficiente como para lograr frenar el mayor número de ocupaciones posibles".

"Es evidente que el problema de la ocupación ilegal no se resolverá mientras el Gobierno central no legisle de forma contundente contra los ocupantes para salvaguardar los derechos de los propietarios. Lamentablemente, la inacción de Pedro Sánchez en esta materia es por todos conocida. El Ayuntamiento de Zaragoza, igual que el resto de Administraciones Locales, no tiene competencia para actuar en casos de ocupación ilegal de viviendas o locales. Si tuviésemos instrucciones legales para poder buscar soluciones, no duden que este Ayuntamiento las aplicaría", ha explicado Chueca.

Por ello, y dentro de las potestades municipales, la alcaldesa ha anunciado la aprobación de un Protocolo Antiocupación "con el objetivo de dejar claro que Zaragoza es una ciudad que vela por garantizar la seguridad jurídica y proteger el derecho a la propiedad privada de los zaragozanos".

Se trata de un documento regulador de las actuaciones de la Policía Local de Zaragoza frente a la ocupación ilegal, "en el que quede claro los supuestos en los que cabe la intervención, con el objetivo de favorecer una actuación rápida y eficaz que reduzca, en la medida de lo posible, las posibilidades de éxito de los ocupantes", ha avanzado la alcaldesa.

"Sólo podemos intervenir en los casos de flagrante delito y eso es lo que este protocolo recopila y ordena, para que los agentes de la Policía Local dispongan de un marco de acción claro y sepan en qué supuestos pueden intervenir", ha finalizado.