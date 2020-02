El cantante de Def con Dos dice en el Congreso que sus letras no son delito, sino "mal gusto"

Sobre el ex funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara dijo que "habría que secuestrarle ahora" y también se acordó de Esperanza Aguirre al tuitear que le hacía "añorar al GRAPO". Por estos comentarios realizados en 2013 y 2014, el cantante de Def con Dos, César Strawberry, fue condenado a un año de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo. A pesar de ello, el artista ha podido participar este jueves en una jornada sobre 'Libertad de expresión, Código Penal y estándares jurídicos internacionales' organizada en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, Vox ha cargado contra el Gobierno por permitir la intervención de Strawberry en "la casa de todos", el Congreso de los Diputados. El diputado de la formación verde Francisco José Alcaraz, expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ha mostrado su "indignación" y ha afirmado que no les extraña que un Gobierno formado "por partidos que hace pocas semanas se manifestaron a favor de los asesinos de nuestras familias" haya "invitado aquí a este personaje", a la que es "la casa de todos".

En declaraciones a la prensa, Strawberry ha dicho este jueves que espera que el Tribunal Constitucional (TC), que resolverá el recurso sobre su condena en el próximo pleno, "acate la legislación europea" en materia de libertad de expresión. Sobre su polémica presencia en el Congreso de los Diputados, se ha limitado a decir: "En democracia hay polémicas y son sanas siempre".

Ya durante su intervención en la jornada, el cantante ha comentado que "la interpretación de trinchera de la libertad de expresión está haciendo daño a la sociedad y especialmente a los más jóvenes pues en las redes sociales hay una intolerancia creciente con juicios excluyentes".

"Todo lo que sea soliviantarse ante gente que dice cosas que nos hiere y cabrea denota falta de madurez y de no entender que las palabras no son delito pues puede que digas una cosa que no vayas a hacer nunca", ha añadido Strawberry, que ha considerado que "no se puede perseguir a las personas porque tengan mal gusto".

También han participado una activista feminista que fue juzgada, y en este caso absuelta junto con otras dos mujeres, por un Juzgado de Sevilla de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos por participar el 1 de mayo de 2014 en la "procesión del coño insumiso".

Entre los delitos que a juicio de los participantes en la jornada deben revisarse se encuentran además de los ya referidos de enaltecimiento del terrorismo y ofensa a los sentimientos religiosos otros como los de injurias a la Corona y a los símbolos del Estado.