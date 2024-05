IU C-LM propone en sus alegaciones un plan de cinco años "para poner fecha definitiva al cierre del trasvase"

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha informado de las alegaciones de Izquierda Unidas Castilla-La Mancha a la modificación de las reglas del trasvase Tajo-Segura señalando que en ellas plantean decir "no al trasvase claramente, con un plan de cinco años para poner fecha definitiva a su cierre porque es el elemento que hace que no se pueda cumplir la ley". "Los caudales ecológicos a su paso por Toledo no se cumplen porque el trasvase está garantizado mes a mes".

La otra alegación va encaminada a incrementar los mínimos trasvasables porque, recuerda Txema Fernández, que "Cospedal dejó el mínimo trasvasable en 400 hm3 teniendo en cuenta que 100 son fango".

Así, la propuesta de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, para garantizar una lámina de agua segura para los pantanos, los municipios ribereños y por supuesto para el Tajo, es que "en el nivel 4 se doble la cantidad de agua mínima que han de acumular los embalses de Entrepeñas y Buendía llegando hasta los 800 hm3 y doblar todas las cantidades de trasvase mínimas en cada uno de los niveles hasta llegar al máximo de la capacidad de los embalses".

"Así sí creemos que garantizamos los caudales ecológicos a su paso por el Tajo y por tanto la flora, la fauna, el bosque de ribera que garantiza que el río Tajo es un río a su paso por Toledo y en todo su curso", ha afirmado Txema Fernández.

De otro lado, ha recriminado al equipo de Gobierno de PP y Vox que anuncien la presentación de alegaciones como institución municipal cuando "no nos han presentado nada, ni hemos podido debatir nada como Ayuntamiento".

"Si hubiesen presentado un texto y no hubiéramos llegado a acuerdo, al menos habríamos sabido algo", ha reprochado el edil mediante una nota de prensa.

Txema Fernández ha afirmado que PP y VOX "no tienen legitimidad ni derecho para presentar alegaciones como Ayuntamiento de Toledo, porque no las conocemos ni las hemos debatido".

Además, recuerda que el Consistorio toledano cuenta con un organismo como es el Consejo Municipal del Pacto por el Tajo "para alcanzar o no un acuerdo, pero al menos para conocer qué va a presentar el Ayuntamiento".