"Busca destacar, es de cortesía calculada, seductor": ¿qué dice de Iván Redondo su letra?

Desde su llegada a Moncloa, Iván Redondofue la mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un papel que desarrolló durante tres años a la sombra, pero analizando y elaborando perfectamente y al milímetro todas y cada una de las estrategias que llevaría Sánchez adelante. No obstante, Pedro Sánchez quiso prescindir de él y el pasado 10 de julio tuvo que abandonar aquel papel que había desarrollado junto al líder del Ejecutivo.

Su nombre nunca puede pasar desapercibido, menos ahora que ha presentado su libro 'Moncloa. Iván Redondo. La política o el arte que no se ve', del periodista Toni Bolaño, que sirve a modo de biografía personal y política de Redondo.

Un libro que ha tenido una gran repercusión y que ha llegado incluso a las manos del exvicepresidente segundo del Gobierno y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha compartido en un tuit una fotografía de la dedicatoria que le ha dedicado el propio Redondo.

"Nuestra verdadera "otra vuelta de tuerka" ha sido, sin duda, el Gobierno de coalición progresista", han sido las palabras con las que Iván Redondo ha iniciado su dedicatoria a Iglesias. "Antes de que mejore todo tiene que empeorar. El eterno retorno. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. La pregunta es: ¿dónde quieres estar? Es tiempo de liderar y escuchar. Comienza lo nuevo. Otra vez", continúa.

"Es un honor ser tu amigo y aprender unidos con nuestros debates y análisis", concluye la dedicatoria. Una nota que ha suscitado muchas dudas y nos ha llevado a preguntarnos: ¿es posible conocer la personalidad del exdirector del Gabinete de Presidencia de Pedro Sánchez?

En COPE hemos hablado con Carlos Rodríguez, psicólogo y grafólogo del Instituto de Psicografología y Peritación, quien ha destacado que Redondo "tiene una letra curiosa". En este sentido, ha señalado que llama la atención el uso de "letras tipográficas", lo que comúnmente llamamos mayúsculas. No es la primera vez que hemos podido ver notas manuscritas de esta forma, lo cual puede significar que "está acostumbrado a escribir así o que sea su caligrafía habitual".

Este rasgo podría denotar que se trata de alguien "que busca cierta originalidad, sentimiento de importancia acentuada y deseos de claridad". En este sentido, ha destacado también el "querer destacar, la necesidad de ser el líder, ser el que lleve la voz cantante". Por lo tanto, a modo de resumen, solo por el hecho de sus letras mayúsculas, llama la atención "la búsqueda de la originalidad, creatividad, inteligencia, sobre todo de tipo emocional".

Al margen de todo esto, ha querido centrarse en caracteres concretos. Sobre las 'O' y las 'Q', perfectamente cerradas, asegura que "nada queda de forma simplificada". En cuanto a las 'C' y las 'S', con una forma espiral en la forma superior, "apunta a cierto cierre, hermetismo en la persona". Esto podría significar que es "una persona reservada, distante para los temas que él quiere, una persona que sabe decir y qué calla", ha apuntado Carlos Rodríguez.

"Muestra deseos de discreción absoluta", ha añadido. En cuanto a las 'I', construidas con una sola pieza, acentúa "la parte de la actitud amable, cordial, pero también algo seductora, donde se comunica aquello que se desea comunicar y se calla la otra parte". El grafólogo ha destacado también "la inteligencia lógica" y la "cortesía calculada".

¿Qué dice la tipografía de Iván Redondo sobre su relación con Pablo Iglesias?

Es otra de las preguntas que hemos querido hacernos: ¿es posible identificar la relación entre dos personas a través de la tipografía de una de ellas? Lo cierto es que sí. En este punto, Carlos Rodríguez ha querido fijarse en la estructura de la dedicatoria. "Hay un margen izquierdo muy bien calculado, que es la parte consciente. Sin embargo, el derecho tiene mordiscos. De alguna manera se va quedando irregular", ha destacado. Estos blancos, denominados 'fantasmas gráficos', muestran ansiedad.

Ha destacado también la separación entre palabras, lo cual deja a su paso "pasillos verticales", lo que demuestra que la nota está escrita "con cierta ansiedad, con cierto nervio".

"Hay algunas letras que se ven más grandes", ha explicado Carlos Rodríguez. "Quizá no vería un afecto mayor hacia Pablo Iglesias", ha asegurado sobre su relación. No obstante, ha querido centrarse en dos detalles que llaman la atención: las palabras 'verdadera' y 'tuerka', ideas que pueden apreciarse de un mayor tamaño que el resto. "Se puede ver cierta exaltación de esa idea", ha apuntado. Algo que también ha ocurrido con las palabras 'liderar' y 'escuchar', donde puede apreciarse "la grafología emocional". Según Rodríguez, "esas dos palabras manifiestan una mayor dimensión y separación entre las letras. No creo que haya tanto hacia la persona de Pablo como el mensaje que quiere darle".

Además, analizando esta amistad, puede apreciarse de nuevo la importancia que tiene el liderazgo, dejando así claras estas ideas. "Grafológicamente no se vería esa parte de exaltación hacia la figura de Pablo. No manifiesta ningún tipo de cambio en cuanto a formas gráficas, ningún titubeo, errores a la hora de escribir porque se cuela una parte emocional", ha trasladado el experto, que ha querido resumirlo con una sola frase: "En esta carta se podría destacar más el mensaje que se quiere trasladar y la excusa de la amistad".