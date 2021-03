Bou sigue en el PP pero se abre a candidatura de CS o Vox en Barcelona

El presidente del grupo municipal del PP, Josep Bou, ha asegurado que hoy por hoy quiere seguir como representante de su actual partido aunque no está afiliado, si bien estaría dispuesto a ser el candidato de Ciudadanos o de Vox a las elecciones municipales de 2023 si los populares no se lo proponen.

"Me veo siendo candidato de cualquier partido constitucionalista", ha respondido Bou en una entrevista en el programa 'Bàsics' de Betevé, en la que ha señalado que PP, PSOE y Ciudadanos han cometido "errores".

Para Bou, Vox acata las leyes, la Constitución y la monarquía y por eso es constitucionalista aunque quiera cambiar la Carta Magna.

Sobre los socialistas, Bou no ha hecho ninguna referencia a integrarse en sus filas, pero ha asegurado que sería capaz de votar a los socialistas en unos comicios si el exprimer ministro francés y actual presidente del grupo municipal de BarcelonaxCanvi, Manuel Valls, fuera secretario general del PSOE.

En la entrevista, Bou ha cargado contra el otro concejal del grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona y presidente del PP de Barcelona, Oscar Ramírez, con quien ha dicho que hablan "poquísimo" y ha denunciado que en la "camarilla" del PP municipal hay gente que lleva años allí y "no ha hecho nada más en su vida".

Bou ha avanzado que la próxima semana habrá cambios en la organización del partido y habrá bajas pero no la suya, que solo se iría si se lo dijera el presidente del PP, Pablo Casado, que le habría asegurado que "no quiere que me vaya". EFE.