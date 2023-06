Borràs sobre si pedirá la pensión como expresidenta del Parlament: "No tengo previsto pedir nada"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado este miércoles que no tiene previsto "pedir nada" al preguntársele si pedirá la pensión vitalicia como expresidenta del Parlament, aunque añade que se la habría ganado por el trabajo hecho.

"Cualquier prestación que corresponda a las actuaciones hechas en el Parlament por el trabajo hecho es evidente que me la habría ganado con creces. No tengo previsto pedir nada al Parlament. Sólo pido al Parlament que sea capaz de dignificar lo que representa", ha subrayado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Según Borràs, la Cámara debe trabajar en procesos de austeridad, transparencia y adecuación a los tiempos actuales, y ha defendido que es lo que ha practicado mientras ha estado en la presidencia de la institución.

Y es que, ha reivindicado, renunció a cobrar las dietas a las que tienen derecho todos los diputados, abordó los trienios y las licencias de edad, y expuso la cuestión de las dietas de desplazamiento.

Después de que la ejecutiva de Junts propusiera a la vicepresidenta del partido y alcaldesa de Vic (Barcelona), Anna Erra, para sustituirla en la presidencia del Parlament, Borràs ha asegurado que es el nombre que cosechó el máximo consenso.

ARTÍCULO 25.4 DEL REGLAMENTO

También ha negado que haya puesto "deberes" a Erra como el de eliminar el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que prevé la suspensión inmediata de los diputados a los que se abre juicio oral por delitos vinculados con la corrupción, porque es un compromiso de Junts, ha dicho.

"Ya lo era en esta legislatura, pero no se hizo porque hubo un aprovechamiento de la existencia de este artículo con la posibilidad de aplicarlo" con su persona, ha lamentado, tras insistir en que es un artículo que vulnera derechos fundamentales.

Sobre si prevé seguir siendo presidenta de Junts, Borràs ha asegurado que no prevé dejar el cargo: "Hasta el próximo congreso, no he expresado una voluntad de modificar mi posición".