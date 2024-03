Borràs (Junts) acusa a ERC de subsistir pactando con el PSC y a Aragonès de incompetencia

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha acusado a ERC de subsistir pactando con los socialistas y al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de gestionar mal mientras aparca la independencia: "No llegaremos a ser nunca independientes si somos incompetentes".

Ante el Consell Nacional de Junts este sábado en Llagostera (Girona), ha dicho que ERC hace "propaganda" para sobrevivir pero no sabe gestionar ni una granizada (en alusión a los cortes de carretera de la semana pasada) y además se apoya en el PSC para aprobar los Presupuestos catalanes mientras prepara gobiernos 'ercosocialistas' en todos sitios.

Ante las elecciones europeas de junio, ha dicho que el Estado no podrá evitar que el candidato de Junts sea su eurodiputado y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y ha pedido unidad dentro del partido: "No tumbarán al presidente, y lo saben, y nosotros lo sabemos". No renunciaremos".

