Bildu ve insuficientes los traslados de presos y acusa al PSOE de no cumplir

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha considerado hoy "insuficiente" el traslado de dos presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "no cumplir con su palabra".

Ayer el Ministerio de Interior ordenó los dos primeros traslados de reclusos de la organización terrorista, el de Kepa Arronategi Azurmendi, condenado a 158 años y uno de los condenados por intentar matar al rey Juan Carlos, y el de la integrante del comando Donosti Marta Igarriz Iceta.

"Es insuficiente", ha lamentado a preguntas de los periodistas en un desayuno informativo la portavoz parlamentaria de la coalición abertzale, quien ha criticado que "el PSOE no cumple su palabra porque no acaba con la dispersión y no excarcela a los presos mayores de 70 años, ni a los enfermos ni a los que han cumplido tres cuartas partes de su condena".