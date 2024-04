Barbón (FSA-PSOE) defiende que su interlocución con Sánchez sobre las necesidades de Asturias es "constante"

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este lunes que su interlocución con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las necesidades de Asturias "es constante".

En una rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE, y a preguntas de los periodistas acerca de si la relación con Sánchez era buena, Barbón ha defendido que la comunicación "es constante". "Hoy como había poco tiempo me centré exclusivamente en el tema de la agencia de Salud Pública", ha asegurado, indicando que no habló con el presidente nada relacionado con las reivindicaciones asturianas sobre infraestructuras durante la breve visita que realizó Sánchez al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Así, ha dicho que su posición sobre problemas como el retraso de la llegada de los trenes de alta velocidad o el vial de Jove ya la trasladó "cuando la tenía que trasladar".

Respecto al encuentro de hoy con el presidente del Gobierno, ha indicado que tras una reunión de trabajo con personal sanitario, se quedó a solas con Sánchez para mostrarle el interés de Asturias por albergar la Agencia estatal de Salud Pública. Sin embargo, ha indicado que el presidente no se pronunció al respecto porque todavía quedan muchos trámites legislativos y aún se desconoce incluso si se va a descentralizar esta sede.

"No se puede anunciar lo que no está creado", ha dicho Barbón, quien ha señalado que el Gobierno todavía tiene que tomar la decisión de si descentraliza o no esta agencia. Si es así, ha dicho, Asturias ya se ha adelantado y ha hablado con el presidente y los ministerios de política territorial y sanidad. "Asturias reúne todas las condiciones y prepararemos la mejor candidatura posible para optar si se descentraliza", ha defendido.

De la visita de Sánchez, Barbón ha destacado también el momento en el que un hombre insultó al presidente desde el atrio del HUCA. Si bien considera que ese hombre está "en su derecho" de estar en contra de las políticas de Sánchez y de decírselo, Barbón ha indicado que ha de hacerlo "sin insultar". "Por eso Asturias tiene fama de ser un oasis de la política nacional, de política útil, donde sobran los insultos, donde es posible discrepar sin agredir", ha dicho, lamentando que el PP de Asturias no haya condenado este "insulto homófobo". "Están a tiempo", ha asegurado.

ELECCIONES EUROPEAS

Durante la reunión de la Comisión Ejecutiva de los socialistas asturianos también se ha hablado de las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Barbón espera que haya "presencia asturiana" en la candidatura del PSOE, y ha destacado que las europeas son unas elecciones "fundamentales". El actual eurodiputado asturiano Jonás Fernández ya anunció la pasada semana su intención de repetir en las listas.

"La ciudadanía se tiene que movilizar", ha dicho, ya que "siete de cada diez normas legales que se aplican al conjunto de asturianos y asturianas van a salir decididas de ese Parlamento Europeo".

La lista definitiva de candidatos debe aprobarse después en la Comisión Federal de Listas y finalmente en el Comité Federal que se llevará a cabo el 27 de abril en Madrid.