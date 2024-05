Azcón (PP) asegura que estas elecciones "son la oportunidad de decir no a los engaños, de decir no Sánchez"

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón, ha destacado, en el acto de inicio de campaña, que estas elecciones europeas "son importantísimas para España. No solamente por lo que se va a decidir en Europa, sino porque también vamos a hablar de la política nacional y son la oportunidad de decir no a Sánchez".

Ha incidido en que "las elecciones europeas son la oportunidad de decir no a muchas de las cosas que están ocurriendo en este momento en España; de decir no a la amnistía, de decir no a los engaños, de decir no a la desigualdad, de decir no a Sánchez, que ha agotado nuestra paciencia, y queremos un gobierno estable, no un gobierno que permanentemente tenga que estar chantajeado y dispuesto a pagar el precio que haga falta por seguir en el poder".

En la sede del partido, en Zaragoza, donde se ha dado la salida a la campaña, acompañado asimismo del presidente provincial, Ramón Celma, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, Azcón ha apuntado que "queremos que todos los aragoneses vayan a las urnas y que, además, todos los aragoneses tengan la oportunidad de decir que queremos una España mejor y que queremos un voto distinto en las próximas elecciones".

Por su parte, el candidato al Parlamento Europeo, Borja Giménez, ha subrayado que afronta con "mucha ilusión, compromiso, responsabilidad esta campaña", al tiempo que ha expuesto que "estas elecciones nos jugamos mucho, son muy importantes para los aragoneses".

Giménez ha mencionado los objetivos ante los próximos cinco años: "Hay que hacer frente al reto de la despoblación, trabajar en favor de las comunicaciones, de infraestructuras y tenemos también que trabajar en favor de nuestros agricultores, del sector primario".

Ha argumentado que "la Unión Europea no solo es economía, son también derechos, libertades, es estado de derecho, es democracia y, en ese sentido, hay que apuntar que durante estos últimos años la Unión Europea lleva poniendo el foco y la atención en la situación que se está viviendo en España. Tenemos un gobierno que está erosionando las instituciones, que está deteriorando la calidad democrática, que está generando desigualdad entre los países, división y confrontación entre los ciudadanos".

El candidato ha considerado que el voto al Partido Popular es el voto que da salida a este tipo de problemas: "Mi objetivo, desde luego, a lo largo de estos próximos cinco años, es dar voz a los aragoneses, estar a su servicio para conseguir los objetivos que nos marquemos".

EXENCIÓN DE IMPUESTOS A LOS JÓVENES

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha intervenido también en el comienzo de campaña en Zaragoza, y ha dicho que "nos jugamos mucho porque en Europa se decide lo que va a pasar en España, dentro de un año, dentro de un año y medio, dentro de dos años, qué va a pasar con la tecnología, qué va a pasar con la innovación, qué va a pasar con las reglas fiscales, qué va a pasar con la agricultura, qué va a pasar con nosotros, y también, que sirva de freno a alguna de esas políticas locas que nos lleva actualmente el señor Sánchez".

Bravo ha avanzado una de las propuestas del programa del PP en estos comicios, la exención de impuestos durante cuatro años para poder hacer una vivienda, emprender un negocio, seguir formándose o formar una familia.

"Esta es una primera propuesta de las múltiples que van a venir a lo largo de este tiempo de campaña electoral para las europeas, porque todo eso, de alguna manera, es lo que nosotros queremos ofrecer a todos los ciudadanos y pedirles que se comprometan, que sepan la importancia de lo que realmente se hace cuando se vota en Europa, así como lo que realmente hacen los que están en Europa para que nuestra vida sea mejor", ha concluido.