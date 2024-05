Ayuso sobre el vídeo de Israel: Han llamado al exterminio, no van a responder con flores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes que "las ofensas" del Gobierno y de la vicepresidenta Yolanda Díaz a Israel "son continuas", por lo que entiende el vídeo publicado por su ministro de Exteriores, en el que reprochan la política de España de reconocimiento del Estado palestino.

"La vicepresidenta del Gobierno de España ha llamado al exterminio desde el río hasta el mar, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, pues no creo que el Estado responda con flores", ha expresado en una entrevista con Telecinco.

Díaz Ayuso se ha referido al vídeo publicado en X por el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, en el que censura de nuevo la política de España con el reconocimiento del Estado palestino, acompañado con una mención al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y seguidamente el mensaje "Hamás le agradece su servicio".

En el vídeo, que dura 18 segundos, arranca con la bandera de España y aparecen algunas de las imágenes de los ataques del grupo palestino del pasado 7 de octubre, alternadas con las de dos personas que imitan a bailarines de flamenco, todo el rato con la frase sobre impresa "Hamás: "Gracias España".

A juicio de Díaz Ayuso, el Gobierno está utilizando este conflicto con Israel, al igual que la crisis diplomática con Argentina, "para seguir con esa pinza PSOE-Vox" y, en el caso de Gaza con el reconocimiento de Palestina como Estado, "para ponerle terreno a Sumar" y arrancarle votos, y "quedarse con la extrema izquierda de su Gobierno".

"Para llevar esa política de división y de muro que tanto sabe Pedro Sánchez, para ponerse a la cabeza", ha subrayado, y ha añadido que el Gobierno hace "política internacional para ganarse fuera de las fronteras el prestigio que no tiene en España".

Díaz Ayuso, que ha dicho que no está en contra del reconocimiento de Palestina como Estado, ha señalado que le "duele en el alma" cualquier cosa que pueda "estereotipar" a España, como es el caso de este vídeo, aunque "evidentemente, (el Gobierno) están llamando al exterminio de Israel y están justificando lo que el terrorismo de Hamás pretende con este Estado", ha recalcado.

Y ha indicado que hay que preguntarse cómo empezó el conflicto en Gaza y "quién dio el primer paso", con los ataques del 7 de octubre de Hamás, y "por qué quieren exterminar al Estado de Israel".

"No quieren un Estado palestino, no querían eso", ha afirmado Díaz Ayuso, y ha opinado que los atentados de octubre buscaban que no hubiera "un acuerdo de paz con Arabia Saudí".