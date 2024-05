El Ayuntamiento promueve un requerimiento para exigir al Gobierno los hectómetros que faltan a la Albufera

Catalá anuncia esa medida previa a la vía contencioso-administrativa y la puesta en marcha en junio del depósito de tormentas de El Saler

El Ayuntamiento de València ha decidido promover la formulación de un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa para exigir al Ejecutivo español "la puesta inmediata de los hectómetros cúbicos que le faltan" a la Albufera. Así lo ha anunciado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), que ha asegurado que se llegará "hasta donde haga falta" en defensa del lago "frente a la deriva del Gobierno central".

Catalá, que se ha pronunciado de este modo durante su participación en el encuentro 'Somos +' organizado por el diario Las Provincias, ha anunciado también que el consistorio valenciano pondrá en marcha el depósito de tormentas de El Saler a finales de junio para que se puedan "retener las aguas sucias pluviales y de alcantarillado que iban al lago".

Durante su intervención, la primera edil ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que "la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sea la candidata de PSOE" a las elecciones europeas y la ha considerado negacionistas. A este respecto, ha censurado que "no está cumpliendo con la Capitalidad Verde" Europea que Ostenta València durante 2024 ni con la Albufera.

Sobre la primera de estas cuestiones, ha manifestado que Ribera y el resto del Gobierno no han reconocido la Capitalidad Verde Europea como la Capitalidad Verde no reconocido como "acontecimiento de excepcional interés público" para que las empresas se puedan beneficiar de su implicación y participación en este iniciativa y ha lamentado que el Ejecutivo nacional no haya destinado fondos al reconocimiento otorgado a València. "No nos da ni un euro para la Capitalidad Verde y tampoco para la Capitalidad de la Economía Social", ha resaltado.

Igualmente, ha expuesto que la titular de Transición Ecológica "no cumple con la Albufera" y ha criticado las "excusas de mal pagador" de la administración central respecto a este espacio natural. Así, ha subrayado que no han llegado al lago los 20 hectómetros cúbicos extraordinarios establecidos. "No han sido aportados, se han aportado dos", ha dicho.

Tras ello, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento de València tiene previsto "hoy mismo" aprobar "la formulación de un requerimiento previo, a la vía contencioso administrativa, exigiendo al Gobierno" esa cantidad de agua de manera "inmediata".

Así, ha censurado la "desidia absoluta del Gobierno", ha mostrado la disposición de llegar "donde haga falta" en favor de la Albufera y ha rechazo el "falso progresismo" hablando de "sostenibilidad" mientras " no pone ni un euro y no da el agua que se necesita".

La primera edil ha aludido después a la reprobación a la ministra que su equipo planteará en el pleno del consistorio valenciano el martes, a la que se le exigirá "el agua que toca" y que se retomen, "de manera inmediata, las obras de los seis tanques de tormentas del eje oeste del parque --natural de la Albufera-- para proteger el lago del daño que provocan las aguas pluviales contaminadas".

Catalá se ha dirigido a Compromís, en la oposición municipal junto al PSPV-PSOE, y ha dicho que espera que esta coalición apoye en la sesión plenaria de la próxima semana la reprobación a Ribera en favor del lago.

"El Gobierno pretende mezclar la aportación ordinaria con una aportación extraordinaria que no se ha hecho. La aportación ordinaria se ha cumplido pero de la extraordinaria, que se regula a través de un Real Decreto y que son 20 hectómetros cúbicos, solo se han aportado dos", ha insistido.

"Esto no tiene trampa ni cartón", ha asegurado Catalá, que ha apuntado que es "fácil desmontar la mentira" y ha considerado "hasta obsceno intentar mentir a la opinión pública".

"CUMPLIENDO NUESTRA PARTE"

Respecto al tanque de tormentas de El Saler que la primera edil ha avanzado que el Ayuntamiento pondrá en marcha a finales de junio, ha destacado que ha supuesto "una inversión de 2,2 millones de euros" y que cuenta con "una capacidad de 1.000 metros cúbicos".

Además, María José Catalá ha resaltado que su equipo de gobierno ha instalado ocho cañones antiincendio en el paraje natural de El Saler, junto a la Albufera, y que mantiene conversaciones con los alcaldes de los municipios ribereños al lago para que apoyen la declaración de este entorno como Reserva de la Biosfera por parte de la Unesco.

"Nosotros sí que estamos cumpliendo nuestra parte", ha manifestado la responsable municipal, que ha añadido que "eso sí que son hechos y sostenibilidad" y ha censurado el "falso ecologismo".