Cs apoyará reprobar la ministra Montero "por el REB y los 77 millones de IVA de 2017 no devueltos a Baleares"

La coordinadora autonómica de Cs y portavoz del grupo liberal en el Parlament, Patricia Guasp, ha avanzado que su formación apoyará la reprobación a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tal y como propone el PP en una Proposición No de Ley (PNL), que se debatirá este martes en el Parlament.

Según ha informado Guasp este lunes en una rueda de prensa, "Cs votará a favor de reprobar a la ministra Montero porque es uno de los grupos que ha apoyado el recurso de inconstitucionalidad a los PGE de este año 2021 al considerar que estos incumplen el artículo 138 de la Constitución que reconoce el hecho insular".

Sin embargo, ha precisado, "este no es el único motivo por el que se apoyará la reprobación de la ministra, si no que también se votará a favor por los 77 millones de euros en concepto de IVA de 2017 no devueltos a los ciudadanos de Baleares".

REB

Por otro lado, la coordinadora autonómica de Cs y portavoz del grupo liberal en el Parlament ha comentado que en el pleno de este martes se dirigirá a la presidenta del Govern, Francina Armengol, para que valore el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo central en relación al Régimen Especial de Baleares (REB).

"En Cs celebramos el acuerdo pero lamentamos que solamente corrige el déficit histórico de inversiones del Estado en infraestructuras hacia Baleares", ha explicado Guasp, quien ha añadido que "se trata de una partida muy concreta que no es suficiente porque no tiene repercusión en los bolsillos de ciudadanos".

"Lo que si compensaría sería el desarrollo fiscal del REB, debido a que supondría tener un IVA especial, reducido; bajar los impuestos al sector primario y que pudiesen competir; becas para desplazamiento a estudiantes que tienen que irse obligatoriamente fuera de las Islas a estudiar y aumentaría la competitividad de las empresas, si estas tuvieran bonificaciones o exenciones por la insularidad", ha añadido.

Así, ha asegurado que le transmitirá a Armengol que "Cs estará muy vigilante en el seguimiento de aquellos proyectos estratégicos que se financien con los 110 millones de euros anuales". "Queremos que estos fondos sean consensuados, tal y como se está haciendo con los fondos europeos", ha añadido.

FONDOS EUROPEOS

Precisamente, en relación a los fondos europeos, sobre los que se debatirá en la Cámara Autonómica a propuesta del Grupo Mixto, Guasp ha criticado "el completo desconocimiento en esta materia por parte de algunos portavoces parlamentarios que dan un discurso irreal de lo que son y de lo que van a significar para la sociedad balear".

Así, en Cs siguen convencidos de que la comisión técnica, creada a petición de la formación, es la opción "más rigurosa" para que los 40 entes y expertos participantes decidan dónde invertir los fondos de recuperación y de reconstrucción.

OTROS TEMAS

Finalmente, Guasp ha avanzado que, en la próxima sesión plenaria, el portavoz adjunto de la formación liberal en la Cámara, Juanma Gómez, solicitará información sobre el motivo por el que el rango de edad de entre 30 y 50 años tiene un elevado tanto por ciento de personas no vacunadas contra la COVID-19.

Mientras que, ha añadido, el diputado Jesús Méndez se interesará por la situación de la formación profesional dual en Menorca, Ibiza y Formentera.