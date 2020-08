La anécdota de Kiko Rivera con la que desmonta a la reportera de Podemos que ‘okuparon’ su casa

Kiko Rivera, el hijo de la artista Isabel Pantoja, ha querido valorar en su cuenta oficial de Instagram una noticia en relación a la ocupación de viviendas. Este tema se valoró de manera más concreta por parte de una periodista de Informativos Telecinco. Estuvo en El programa de verano para contar en primera persona lo que le ocurrió. Ni más ni menos, narró que las personas que habían ocupado su vivienda le pedían 1.500 euros para abandonarla. Es por ello, que Rivera ha querido coger estas declaraciones de “gancho” para plasmar su propia opinión personal.

El artista ha sido muy claro y contundente respecto al caso que vive en primera persona la periodista. Es más... Kiko Rivera se ha puesto en su lugar ya que sufrió algo idéntico. Estas eran las palabras que utilizaba en su cuenta de Instagram: “4 años me he llevado yo con un okupa en mi piso de Madrid y nadie movió un p... dedo!”

Además, Rivera ha dejado entrever que la información que recoge la reportera está un tanto condicionada ya que pertenecía a Podemos, por eso la policía habría actuado con mayor rapidez. Y el dj está de acuerdo con esta premisa: “Yo creo que no... ¿Qué creéis vosotros?”, añadía el hijo de Isabel Pantoja.

Respecto a este tema, unos 'okupas' de Alicante actuaron con la ley sobre la mesa y dejaron un cartel que frenó literalmente a la Policía: “Ahora es nuestro domicilio, si entráis os denunciamos por allanamiento”. Además, hacían referencia al ordenamiento jurídico vigente. Así se escudaban: “El ordenamiento jurídico defiende la inviolabilidad del domicilio, artículo 18 de la Constitución Española, excepto en tres casos: delito flagrante, orden judicial o consentimiento de sus habitantes”.

Esta información, publicada en 'El Mundo' también adelantaba que eso impedirá que se celebre el juicio prevista para el próximo 28 de octubre.

Así ha afectado a Kiko Rivera la COVID-19 en el plano laboral

El cantante reconocía hace muy poco estar atravesando una mala situación económica, ya que está rechazando trabajos pese a este circunstancia.

Kiko Rivera pertenece a uno de los sectores más castigados por la pandemia: el ocio nocturno. Este ha tenido que reinventarse, asumiendo grandes pérdidas. Rivera llegaba a reconocer que percibe del Estado 700 euros de ayuda. Además, explicaba en una de sus últimas entrevistas por qué ha decidido no trabajar: “Me han llamado para trabajar pero he dicho que no. Ni lo voy a hacer este año. No me compensa todo el dinero que me puedan dar a que yo se lo pueda transmitir a mi familia”.

Al salario que tiene el hijo de la tonadillera, hay que añadir lo que percibe su mujer Irene Rosales por la colaboración que hace en el programa de Mediaset 'Viva la Vida'. Cada fin de semana podemos ver a la mujer de Rivera y a la madre de sus hijos comentar las últimas novedades de la prensa.

El Ejecutivo, frente a las duras consecuencias económicas derivadas del coronavirus, se ha visto obligado a salir del paso aplicando medidas excepcionales como los ERTE, un "despido temporal", donde la empresa en cuestión solo asume una parte del salario.