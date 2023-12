Andueza (PSE-EE) asegura que "el mito" de la buena gestión de PNV se le "cae a pedazos"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha destacado este domingo los "conflictos en educación, Osakidetza y la Ertzaintza" cuando se "cae a pedazos el mito de la buena gestión" de PNV, mientras los socialistas "demuestran" que gobiernan "mejor que nadie".

En el acto desarrollado por los socialistas vascos en Bilbao para presentar ante militantes y simpatizantes del partido a Andueza como candidato a lehendakari, ha participado el primer secretario del PSC, Salvador Illa, quién ha valorado el lema "Cambia el guión" escogido por el PSE para la próxima campaña electoral porque representa "ese cambio que necesita Euskadi".

Frente a la autocoplacencia, "ambición".

Según Andueza, "solo los socialistas estamos preparados para liderar este país" y frente "a la autocomplacencia, el conformismo, el agotamiento y la apatía", que ha atribuido al PNV aunque sin mencionar a ese partido.

Ha expresado su ambición de ser el tercer lehendakari socialista, tras Ramón Rubial y Patxi López, para avanzar hacia "una sociedad mejor, más moderna, más justa, más segura, más abierta, más sonriente y más feliz".

Frente a los "conflictos abiertos en Osakidetza, en educación y en la Ertzaintza" en manos de PNV, los socialistas han liderado esta legislatura "los únicos departamentos del Gobierno Vasco que no tienen un conflicto abierto" y "no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo, del diálogo y de la búsqueda de acuerdos", ha asegurado.

"Algunos se revuelven y se cabrean porque se les está cayendo el mito de la buena gestión a pedazos" ha señalado en referencia al PNV y se ha preguntado si "la culpa" la tienen los socialistas "por haber demostrando" saber "gobernar mejor que nadie".

A su entender, su partido también ha demostrado tener "voz propia" en el Ejecutivo y su propio "criterio, como partido exigente", al tiempo que se ha reivindicado como "la única izquierda útil que hay en Euskadi" porque "EH Bildu dice que es muy de izquierdas pero, a la hora de la verdad, deja claro que entre izquierda e independencia, siempre independencia".

Reproches a quienes bloquean el CGPJ

Por su parte, Salvador Illa ha reprochado a "quienes se dan golpes en el pecho hablando de la Constitución, y bloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial" e "instrumentalizan" ese órgano.

Illa también se ha referido a la sequía que está sufriendo Cataluña "muy mal gestionada, desde la Generalitat", que "después de tanto hablar estos últimos años no sé de qué, tenemos el país sin agua".

"No estar a lo que no hay que estar, lleva a eso, a que lo importante no se aborde y no se hace", ha reprochado el líder del PSC al ejecutivo catalán.