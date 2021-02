Cs Andalucía rechaza críticas de oposición sobre acuerdo con Vox sobre pin parental

El consejero de Educación asegura que "para nosotros este debate del pin parental es un debate totalmente superado"

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha vuelto a defender el acuerdo con Vox sobre la implicación de las familias en la educación de los hijos asegurando que "lo único que estamos haciendo es mejorar la información para las familias de los proyectos educativos de los centros educativos", rechazando que sea un "veto", y acusando, además, a la oposición de que "lo que les interesa es crear ruido y confundir".

"Para nosotros este debate del pin parental es un debate totalmente superado", ha señalado el consejero tras ser preguntado por los periodistas en Málaga, al tiempo que ha insistido en que la oposición "no se ha leído el escrito, no tienen ningún interés en leerse el escrito que se ha firmado --con Vox--; lo único que les interesa es crear ruido y esto es lo que van a hacer, nada más".

Ha explicado que lo firmado con Vox es "público, es un escrito que se ha hecho público, no tenemos nada que ocultar". "Es sencillamente seguir avanzando en mejorar la información de las familias cuando acceden a su centro escolar, esto es lo que se ha cerrado. Mejorar esa información. No vetarla, mejorarla, esto es algo que ya venimos defendiendo desde hace tiempo", ha abundado.

Imbroda ha insistido, por tanto, en que cuando una familia escolariza en un centro escolar a su hijo tiene que conocer el proyecto educativo de ese centro y dentro de ese proyecto educativo hay unas actividades complementarias y extracurriculares.

"Cuando yo acepto entrar en ese colegio es porque acepto el proyecto educativo de ese centro, porque hay centros educativos que a lo mejor tienden más, no lo sé, hacia las artes, hacia lo rural, hacia las tecnologías, el deporte, miles de razones... y yo llevo a mi hijo a ese colegio de forma libre porque me gusta el proyecto educativo para mi hijo de ese centro, sin vetos", ha señalado.

Es más, ha continuado, "si hay algunas actividades complementarias que a mí no me gustaran de ese centro, yo no llevo a mi hijo a ese centro; es tan sencillo como eso", ha defendido.

Por tanto, ha agregado, "lo que nosotros estamos pretendiendo es mejorar la información de ese proyecto educativo para que las familias se informen mejor. Eso es lo que hemos firmado", ha reiterado.

A su juicio, esto la oposición "no lo va a ver y lo que va a intentar es confundir", añadiendo que algunos colectivos "se van a apuntar a ese carro de la confusión y nosotros saldremos a explicar esto que le acabo de decir. No es ningún tipo de veto, no sé por qué hablan de claudicación, y tendrán que vivir del ruido porque no van a poder vivir de otra cosa".

Por último, ha dicho que le parece "lamentable" que la líder de la oposición, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "que fue presidenta de un gobierno andaluz, utilice esto para confundir a la sociedad". "Hablaba de salvajada, a mi sí que me parece una salvajada decir las barbaridades que dice esta señora en estas cuestiones", ha finalizado Imbroda.