El PP analiza investigar el "caso Ábalos" en las Cortes: "Estamos en la punta del iceberg"

El PP analiza diferentes iniciativas, incluidas comisiones de investigación en el Parlamento, ante el que denominan "caso Ábalos": la supuesta trama de comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas por la que se detuvo a Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos.

El PP ha solicitado ya su personación en la causa y está la espera de que el juez instructor les acepte como acusación popular en un caso abierto a raíz de una denuncia presentada por el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid.

"Tenemos muy claro que estamos en la punta del iceberg y nos queda mucha información por conocer", ha afirmado en rueda de prensa la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha reunido a los dirigentes de su partido y ha puesto en marcha un grupo de trabajo para coordinar las acciones con las que exigirán explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez.

Junto a su personación, el PP analizará otras acciones como comisiones de investigación en el Congreso o en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, o investigaciones en Canarias y en Baleares, dos comunidades autónomas que gestionan en la actualidad y que contrataron con la empresa investigada durante la pandemia, cuando estaban dirigidas por Gobiernos del PSOE.

La número dos de Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no pedir la dimisión del exministro socialista José Luis Ábalos, actualmente diputado, tras la detención de su exasesor.

"Pedro Sánchez no se atreve a pedir el acta a Ábalos, puede que tenga preocupación sobre aquello que pueda conocer el señor Ábalos", ha señalado Gamarra, que ha recalcado además que el jefe del Ejecutivo es el "máximo responsable de lo que se ha ocurrido dentro de su Gobierno".

Además, ha reprochado el "silencio" de otros dirigentes del PSOE que tampoco piden explícitamente la renuncia del exministro como diputado en el Congreso.

El PP ha denunciado que los implicados en el caso son las "cabezas visibles de la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE" a través de las primarias y ha mencionado a Koldo García, a José Luis Ábalos que era el número dos del PSOE o al actual secretario de Organización, Santos Cerdán.

El PP apunta además a Sánchez con el argumento de que "nadie se puede creer a estas alturas que el cese de Ábalos en el verano de 2021 como ministro" no estuviera relacionado con este caso y avisa: "Si conocía aquello, es responsable de haberlo tapado durante muchísimo tiempo y no solo de haberlo tapado, sino de no haberlo denunciado".

La dirigente del PP ha hablado además de "corrupción del Gobierno" por unas pesquisas que afectan a contrataciones del Ministerio de Transportes, entonces en manos de Ábalos, y también de los ministerios de Interior y Sanidad y por eso espera tener acceso como acusación a las diligencias practicadas por la Audiencia Nacional.