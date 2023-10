AMP.- EEUU.- Ucrania y la UE piden a EEUU reconsiderar la decisión de congelar fondos a Ucrania

Ucrania y la Unión Europea han reclamado este lunes que el Congreso estadounidense reconsidere la decisión de congelar la financiación para Ucrania frente a la invasión rusa en el marco de la amenaza de parálisis presupuestaria en el país.

La medianoche del sábado al domingo el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución presupuestaria para aplazar 45 días la parálisis presupuestaria y en este plazo aprobar unas cuentas nuevas, si bien en la medida transitoria se excluye la financiación adicional para Ucrania.

Frente a esto el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha señalado que la ayuda estadounidense "no se ha apagado" pero queda por ver si la señal mandada por el Congreso "es un incidente o es sistémica".

"Pienso que fue un incidente. Tenemos conversaciones profundas con las dos partes y estamos trabajando para que no se repita de nueva bajo ninguna circunstancia", ha afirmado Kuleba en declaraciones desde Kiev, donde este lunes la UE reúne a los ministros de Exteriores del bloque para relanzar el apoyo a Ucrania.

Por su lado, el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, ha indicado que espera que esta decisión se "reconsidere" y que tanto europeos como norteamericanos estén de lado de Ucrania ante la contraofensiva en marcha para repeler a las fuerzas rusas de territorio ocupado.

"Esta guerra está teniendo un impacto en todo el mundo, pero para los europeos es una amenaza existencial por eso tenemos que seguir apoyando y discutiendo con nuestros aliados americanos que ellos sigan apoyando también", ha resumido el jefe de la diplomacia europea.

El proyecto de ley del Senado mantendrá abierto el Gobierno hasta el 17 de noviembre e incluye ayuda para desastres naturales, pero no financiación adicional para Ucrania o la seguridad fronteriza.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha denunciado la estrategia del Partido Republicano y recordado su compromiso de apoyar la financiación de la guerra en Ucrania. "No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se interrumpa el apoyo estadounidense a Ucrania", ha remarcado.

MENSAJE DE LOS VEINTISIETE

Varios ministros europeos se han pronunciado sobre la situación de Estados Unidos, poniendo el acento en que ahora toca redoblar el apoyo a Kiev y mostrando cierto alivio con el compromiso mostrado por Biden.

"Los americanos decidirán pero para mi esto es un error en este momento. Ahora tenemos que trabajar en favor de Ucrania", ha valorado el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, en declaraciones antes de la reunión

Su colega danés Lars Lokke Rasmussen ha reconocido que sería mejor que los fondos a Ucrania se hubieran aprobado en el mecanismo transitorio pero ha reconocido el "alivio" que supone el mensaje de Biden.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mientras, la titular de Exteriores francesa, Catherine Colonna, ha insistido en que el líder norteamericano ha dado garantías de que seguirá suministrando apoyo a Kiev y no hay "dudas" de que Washington seguirá de lado ucraniano porque "hay demasiado en juego."Abordamos esta cuestión unidos, con confianza y no me puedo imaginar que sea de otra manera", ha resumido.