AMP.- Argentina.- Milei recibe un premio en Hamburgo en medio de protestas contra su visita

HAMBURGO, 22 (DPA/EP)

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha recibido este sábado una medalla de una institución neoliberal en la ciudad alemana de Hamburgo, donde ha habido protestas contra el dirigente.

Milei ha recibido el Premio de la Sociedad Hayek en la sede de la Fundación Friedrich August von Hayek, bautizada así en honor del pionero austriaco del neoliberalismo.

El programa económico y sociopolítico de Milei pretende, mediante la implementación de medidas radicales de austeridad y privatizaciones, hacer frente a los antiguos problemas de Argentina, como la corrupción, una deuda sobredimensionada y la inestabilidad monetaria.

Como respuesta a la visita de Milei, grupos de izquierda han protestado en la ciudad portuaria alemana, incluida una manifestación bajo el lema "Ningún premio para la extrema derecha - Ninguna medalla para Milei", en las inmediaciones de la sede de la citada fundación.

"¡Nain fur Milei in Hamburg!", "¡No a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania!", "¡No los queremos!", han coreado los activistas a los pies del hotel Hafen donde Milei ha recibido la distinción. "¡Fuera Milei! ¡No pasarán, no pasarán!", "¡Milei, basura, vos sos la dictadura!", "¡Milei fascista, vos sos el terrorista!", "¡Libertad, libertad a los presos por luchar!" o "¡No a Milei! ¡No a Milei!", gritaron también.

"Para todos nosotros es una vergüenza, una provocación, que le entreguen a Milei un premio justo en el barrio de San Pauli, que es un barrio típicamente de izquierda, antifascista, incluso conocido porque tiene un equipo de fútbol antifascista", ha explicado Silvia Velázquez, argentina que vive en Alemania, en declaraciones al diario 'La Nación'.

Milei viaja acompañado de su hermana y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y del diputado Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. ""Argentina vuelve al planeta del lado correcto, el de los países democráticos de Europa y el mundo, el lado de la democracia y de la libertad", ha publicado Iglesias en X.

Este lunes, Milei se reunirá en Berlín con el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz. Sin embargo, de la reunión entre dos políticos de corte tan dispar, no se verá demasiado. La recepción con honores militares inicialmente prevista, habitual en la primera visita de cualquier presidente recién elegido, se canceló con poca antelación.

Según declaró el viernes el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, el motivo del cambio se debió a una petición del propio Milei. Asimismo, el portavoz habló de una "clara negativa del presidente argentino a dar una rueda de prensa", por lo que la visita se limitará en principio a una hora.