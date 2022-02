Alcalde de Pamplona dice que asuntos de UPN "no van a afectar a Navarra Suma"

El alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, ha asegurado este miércoles que los asuntos internos de su partido "no van a afectar a Navarra Suma", la coalición de la que forma parte junto con PP y Ciudadanos y en esa línea ha sostenido que "en el Ayuntamiento todo sigue igual".

Así se ha referido el alcalde en declaraciones a los medios de comunicación donde ha hablado de la situación generada en el seno de Unión del Pueblo Navarro tras el voto, en contra del mandato del presidente, de sus dos diputados en Madrid.

"El Comité de Disciplina es independiente y no sé cuántos días puede llevarles tomar una decisión", ha señalado Maya, quien ha recordado que votó a favor de que Sergio Sayas y Carlos García Adanero entregaran sus actas o fueran expulsados del partido.

Este martes miembros de UPN, dentro de la ronda que están llevando a cabo por diferentes localidades, se reunieron en Tudela, donde abordaron este asunto y "se habló de lo que se tenía que hablar, dimos las explicaciones que teníamos que dar y todo acabó muy bien". Maya considera que el encuentro fue "muy positivo".

En cuanto al acuerdo al que UPN y PSOE llegaron para que el partido regionalista diera su apoyo a la reforma laboral, Maya ha indicado que "será Javier Esparza quien, si lo considera adecuado, desvele los términos del acuerdo".

El vicepresidente del partido ha asegurado que la situación de UPN "se resolverá" y que en ningún momento va a afectar a su labor de alcalde de Pamplona.

De lo que ha trascendido hasta el momento, en lo relativo al Ayuntamiento de Pamplona, el acuerdo contemplaba la aprobación por parte de PSN de una modificación presupuestaria y la no reprobación del alcalde por sus declaraciones "xenófobas" en relación con los menores no acompañados, la primera parte se cumplió pero la segunda no, ya que el cambio de voto de UPN en el Congreso hizo que finalmente saliera adelante la reprobación a Enrique Maya.