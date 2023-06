Alana Portero: "La ficción es el terreno de la libertad y el punto de vista de los creadores debe ser sagrado"

La escritora Alana S. Portero defiende que "la ficción es el terreno de la libertad" y "el punto de vista de los creadores y las creadoras debe ser sagrado".

Así lo manifiesta la autora en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la publicación de su obra 'La mala costumbre' (Seix Barral), que se ha convertido en todo un fenómeno editorial y que se lanzará en una decena de países.

Narrado desde una singular voz en primera persona, el relato recorre la adolescencia de una niña atrapada en un cuerpo que no sabe habitar, que intenta comprenderse a sí misma y al mundo en el que vive, desde su infancia en una familia de clase obrera en el barrio de San Blas, arrasado por la heroína en los años ochenta, hasta las noches clandestinas en el centro de Madrid de los noventa.

"Es una novela de crecimiento, fronteriza, identitaria y mágica y cuenta la historia de cómo llegamos a ser quienes terminando siendo", explica la escritora.

Portero detalla que el germen del libro era una novela de infancia, ya que le apetecía abordar cuestiones referidas "a la clase obrera, el barrio y lo identitario desde un punto de vista infantil".

No obstante, agrega, "se transformó en esa novela de crecimiento porque pedía un desarrollo más grande y porque para contar todas esas cosas la infancia se quedaba muy corta". "Ya desde las primeras notas enseguida el desarrollo de la novela se puso al servicio de lo que yo quería contar", apunta.

Preguntada sobre la contradictoria situación actual, en la que se habla más que nunca de la diversidad a la vez que se producen reacciones virulentas ante esos discursos, Alana S. Portero declara: "Ahora hablamos todas, sencillamente sostener que las minorías deben de tener en algún momento un turno de palabra ahora significa que alguien se lo tiene que dar. Y ya está".

"DECIMOS LAS COSAS SIN PERMISO"

"Y entonces, --prosigue-- de repente las minorías, que son otros seres humanos que deberían compartir el mismo espacio que los demás, pues decimos las cosas sin permiso. Y eso significa la pérdida de un privilegio para quienes tienen la costumbre de hablar cuando les viene en gana y, además, están acostumbrados a repartir los turnos de palabra en un sistema que se han inventado ellos".

Sobre la repercusión social que está teniendo 'La mala costumbre', reconoce que si pensara en el ello la responsabilidad se la hubiera "comido".

Asevera que "no pretende ser ni una novela discursiva, ni de derechos, no siquiera una novela específicamente trans". "La idea con la que me gustaría que se quedaran los lectores y las lectoras cuando la acaben es que han leído un buen libro y creo que eso es más que suficiente, que acompañen a la protagonista en un viaje hermoso que les ha resultado literariamente provechoso", concluye.

Alana S. Portero (Madrid, 1978) es medievalista, escritora, dramaturga, directora escénica y cofundadora de la compañía de teatro Striga. Escribe sobre cultura, feminismo y activismo LGTBIQ+ con un enfoque concreto en la realidad de las mujeres trans para variosmedios.

'La mala costumbre' es su primera novela y está prevista su publicación en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Brasil, Grecia y República Checa.