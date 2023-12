Aitana despide el 'Alpha tour' arropada por 17.000 personas en Madrid y anuncia nuevo concierto en el Bernabéu

Son las 21.01 horas, se apagan las luces y un Wizink Center con más de 17.000 personas y teñido de morado - color elegido para Alpha Madrid - espera con emoción a Aitana en el que será el último concierto de la gira en España. Al ritmo de 'Los Angeles', con un vestido rojo y morado, que no había lucido hasta ahora, y unas botas altas negras, la cantante catalana salta al escenario con una gran ovación del público, entre el que se encuentran niños, padres y jóvenes.

Tras haber colgado el cartel de 'sold out' en los 10 conciertos que ha tenido en siete ciudades de España, tres de ellos en la capital, Aitana se ha despedido esta noche del 5 de diciembre de su país ya que, ahora, la artista seguirá con la gira 'Alpha' en Latinoamérica, con conciertos en Chile, México y Argentina.

No obstante, la cantante ha dado una sorpresa a sus fans anunciando que 'Alpha Tour' volverá el 28 de diciembre de 2024 con un concierto en el Estadio Santiago Bernabéu en el que ha prometido que "van a ir todos y cada uno de sus amigos" y que "estará repleto de artistas que quiere y admira".

Aitana quería que sus conciertos de esta nueva gira fuesen una "auténtica fiesta", y así ha sido porque sus fans no han parado de bailar al ritmo de '2 extraños', 'Dararí, 'Las Babys', 'Pensando en ti' o 'Formentera'. Aunque también han tenido tiempo para emocionarse con algunas de sus clásicas de amor y desamor como 'Con la miel en los labios' o 'Vas a quedarte' que, aunque no son de este disco, para la cantante y su público siguen siendo "muy especiales".

"Estoy muy feliz de estar aquí esta noche, habéis llenado por tercera vez este año el Wizink Center. Es mi última noche del año en mi país y en Madrid. Esta noche es para pasarlo bien, para disfrutar y para llorar un poquito también, pero sobre todo para disfrutar", han sido las primeras palabras de Aitana hacia su público precediendo lo que serían la hora y media que ha durado el 'show': un vaivén de emociones.

Tras estas palabras, la catalana ha comenzado con algunos de sus hits más animados como 'Darari', 'AQYNE' y 'En el coche', tres canciones del disco 'Alpha', acompañada de sus bailarines y de sus fans más incondicionales que colgaban pancartas de 'Aitana quiero bailar contigo' o 'Aitana eres la mejor' y que no se han dejado ni una sílaba por cantar.

Pero 'Alpha tour' no solo está compuesto de canciones de su tercer disco 'Alpha', también tiene algunas de sus canciones más populares de '11 razones', disco al que le tiene "especial cariño". "Yo tenía que hacer un trocito de este álbum que tengo en mi corazón aquí, con todos vosotros", ha apostillado.

Así, Aitana se ha quedado sola en el escenario para cantar '=', una balada de desamor que los asistentes del emblemático pabellón han acompañado moviendo los brazos de un lado a otro. 'Luna y '+' han sido las siguientes, que también han emocionado a la artista y a su público, que ha iluminado el pabellón con las linternas de sus móviles.

"Los primeros que confiasteis en mí fue mi propio país así que gracias primero por ello y con esta canción gracias a Zzoilo se me empezó a escuchar en otros países y por eso esta canción a mi me cambio la vida", ha declarado la artista antes de cantar su versión de la mítica 'Mon Amour' de Zzoilo.

A pesar de las críticas recibidas al comienzo de su gira por sus coreografías con la canción de 'miamor', que comparte con el artista Rels B, Aitana ha hecho caso omiso y ha culminado esta gira bailando por todo lo alto con un guiño a sus 'haters' mirando a cámara y repitiendo sus coreografías junto a sus bailarines con una gran sonrisa.

'Ella bailaba sola', 'Quieres' y 'Mariposas' han sido de las últimas canciones que han culminado este show lleno de emociones, que ha sacado a flor de piel cantando 'Con la miel en los labios, tal y como se podía ver en sus ojos vidriosos.

"Esta canción la quería quitar porque yo este año no me veía capacitada para hacer una canción así, hay veces que cuando has escrito canciones y muchas van de tu vida te cuesta más cantarlas. Pero las canciones ya no son mías, son vuestras y cura mucho cantarla y cura mucho el paso del tiempo. Por eso esta noche os la quiero dedicar a vosotros", ha declarado emocionada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La noche llega a su fin y Aitana no quiere perder la oportunidad de hacer un balance su año aclarando que, aunque ha sido "muy bonito", también ha sido "de los más duros".

"Estoy muy agradecida de tener 24 años y ser una mujer empoderada que puede salir adelante con todo sin ningún problema - el público la interrumpe con sus aplausos - y quiero recordar el discurso de Úrsula Corberó porque yo también me dedico a mí esta noche estar aquí, es gracias a vosotros pero digo yo que algo bien estaré haciendo. Recordaré bien este 2023 pero que se venga ya el 2024", ha señalado Aitana con una gran sonrisa.

Así, llegan 'The Killers' y 'Pensando en ti', que convierte el escenario en una discoteca con luces verdes y bailes, aunque por poco tiempo porque llega 'Vas a quedarte' y el público se vuelve a emocionar junto a la cantante, que deja por un momento el micrófono y se limita a escuchar a los asistentes que cantan a pleno pulmón.

Tras cantar 'Las Babys' llega el final, y Aitana ya lo avisa: "yo no hago esto de ir y volver porque me da mucha vergüenza así que esta es la última canción". Así empieza 'Formentera', a la que le cambia la última estrofa y, en vez de decir "vuelo directo para Formentera", concluye diciendo "vuelo directo para Bernabéu". Y el público chilla, y se despide.