Acusaciones en el 'crimen de la Circular' se apoyan en el posicionamiento de los móviles, huellas y grabaciones

Las acusaciones en el caso del denominado 'crimen de la Plaza Circular de Valladolid', en sus informes preliminares expuestos esta mañana en la segunda jornada del juicio con jurado popular, coinciden en la existencia de abundante prueba que atestigua, sin ninguna duda, la participación de los seis acusados en el robo cometido en la vivienda de la anciana María A.M. y su muerte a causa de una insufiencia cardiaca.

Las tres acusaciones, la pública y las dos particulares ejercidas por dos de los hijos de la anciana, imputan a los acusados, un español y cinco búlgaros, los hechos acaecidos a mediodía del 17 de octubre de 2018 en el piso de la fallecida, de 73 años, fundamentalmente a través de una serie de "pruebas esenciales" recogidas en el atestado policial y fruto de pesquisas realizadas a lo largo de casi dos años.

Entre ellas, los acusadores, en declaraciones recogidas por Europa Press, han esgrimido tanto los posicionamientos de los teléfonos móviles de los encausados el día de autos "que demuestran las relaciones entre ellos", huellas dactilares y vestigios de ADN recogidos en el escenario del crimen, las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el entorno del inmueble, junto con pruebas médicas sobre las causas de la muerte de la anciana.

La diferencia, sin embargo, entre las posturas de los acusadores estriba en que mientras la fiscal del caso y un hijo de la víctima entienden que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, robo con violencia en casa habitada, detención ilegal y pertenencia a grupo criminal, con una petición global en el primer caso de 31 años de cárcel y en el segundo de 38 años, a sustituir por prisión permanente revisable, otra de las hijas de la anciana entiende que la muerte de ésta se encuadra en un homicidio y por eso solicita 21 años de privación de libertad.

"UNA MALA PELÍCULA"

En este sentido, el acusador apunta que el objetivo era únicamente el robo y por eso sujetaron a la víctima--tampoco recoge en su escrito la detención ilegal--porque ello "formaba parte de esta mala película", si bien cometieron una omisión al no evitar el fallecimiento de la moradora de la vivienda, de ahí la comisión de un homicidio al que suma otro de robo con violencia en casa habitada y pertenencia a grupo criminal.

Las defensas de los procesados, por su parte, también han avanzado al jurado la tesis que tratarán de demostrar a lo largo del proceso, que no es otra que la plena inocencia de sus patrocinados, en el caso del supuesto "autor intelectual" y cabecilla, el empresario dental Rubén A.R, de quien su abogado sostiene que conocía al resto de compañeros de banquillo por haberles juntado un día en un local de Arca Real, en el barrio de Las Delicias, para encargarles unas obras de reforma para transformarlo en una clínica dental.

"Es inverosímil que unas personas a las que conoce ese día puntualmente se dejen influenciar para participar en un hecho de esta naturaleza", ha censurado el defensor.

La ruptura de las negociaciones, ha insistido el abogado, fue el detonante de la "extorsión" a la que empezó a ser sometido por el resto de acusados para que les encargara y pagara las obras, a la vez que ha negado que su cliente conociera a la víctima y mucho menos que estuviera al corriente de la existencia de una caja fuerte con importantes sumas de dinero y joyas. "Si se desconoce la existencia de este botín, difícilmente se puede idear un robo de este tipo", ha puntualizado.

También el defensor de Arso A.I. le ha desmarcado de los hechos enjuiciados, tras circunscribir al "ámbito laboral" la relación entre éste y el supuesto cabecilla, "al que únicamente hacía chapuzas", mientras que el de Emil A.M, a quien su defensa ha presentado como un "transportista que se mueve por toda Europa" y carente de antecedentes penales, ha negado también que éste participara en tareas de vigilancia en los alrededores del piso de la fallecida.

Como prueba de su inocencia, el abogado también ha recordado que Emil, tras el suceso objeto de la presente causa, estuvo fuera de España y, "pudiendo irse a Turquía, vino a España y se entregó a la Policía Nacional, que le detuvo por delitos de robo y pertenencia a grupo criminal".

A su vez, la letrada de Antón A.M, precisamente el único que reconoce haber estado en el escenario del crimen, pese a lo cual pide la absolución y, alternativamente, su condena a un año por robo en casa habitada en grado de tentativa, ha advertido al jurado de que su cliente, presionado por una deuda con Emil, fue reclutado para realizar un trabajo cuya naturaleza desconocía, "fue coaccionado para que entrara en la casa pero no tuvo relación alguna con la muerte de la anciana. "¡Mi defendido no es más que una víctima, si bien estuvo en el lugar de los hechos, no puede ser condenado!", ha concluido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También piden la absolución los representantes legales de Gabriel E.K. y Gabriel M.K. En el primer caso, la letrada plantea como alternativa una condena global de cuatro años y un día, a sustituir por la expulsión de territorio español, por un delito de lesiones en concurso con un delito de homicidio por imprudencia y otro de robo en casa habitada en grado de tentativa, y el abogado del segundo sostiene que su cliente "no tendría que estar aquí" y su único problema es "ser búlgaro y cuñado del anterior".

El defensor ha incidido en que Gabriel M.K. es un hombre con arraigo, sin antecedentes y que el día de los hechos se encontraba en León tras haber sufrido un accidente de tráfico en el trayecto entre Mayorga y Valencia de Don Juan.

"Se hizo un registro en su vivienda un año después de los hechos y no puso ninguna pega porque no tenía nada que esconder. No es creíble que conserve unos pantalones que se dice que llevaba el día de los hechos, pues ello supone que le estén llamando tonto", ha criticado el abogado, que sigue impugnando, por inconstitucional, las pruebas obtenidas de las cámaras de seguridad instaladas en el entorno de la vivienda de la septuagenaria fallecida.

En sus últimas palabras ante el jurado, el letrado de Gabriel M.K. ha pedido a sus integrantes que valoren bien la prueba porque "si se equivocan, están quitanto la juventud a un hombre que nada tiene que ver con los hechos y que ha conocido al resto de acusados en prisión. Está aquí, insisto, por ser búlgaro y cuñado de Gabriel E.K", ha mantenido, no sin antes puntualizar que, en caso de condena, los hechos serían únicamente constitutivos de un delito de lesiones con resultado de muerte.

Una vez expuestas las posturas de las distintas partes, en los próximos minutos está previsto que empiecen los interrogatorios de los seis acusados ante las cinco mujeres y cuatro varones que integran el jurado popular y cuya selección tuvo lugar en la jornada de ayer.