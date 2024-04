Abascal: Vox representa a quienes se sienten abandonados por la Administración

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que es una gran estafa que el candidato del PNV Imanol Pradales pida a las empresas que cuiden la cantera cuando el Gobierno Vasco no lo hace y ha dicho que su formación representa a quienes se han sentido abandonados por la Administración.

Abascal ha participado en Getxo (Bizkaia) en un acto electoral en el que, con una fuerte presencia policial, un grupo de personas ha recibido a los participantes con gritos y pitidos y en algunas ventanas de los edificios cercanos se han colgado pancartas contra la presencia de Vox.

En declaraciones a los medios de comunicación, Abascal ha dicho que el PNV no puede exigir a la empresa vasca lo que no hace la Administración y ha afirmado que es la Administración la que no cuida a los jóvenes.

Hoy sabemos que la RGI en un 50 % es para los extranjeros y que la ayuda a la vivienda no es para los jóvenes vascos, ha dicho Abascal, quien ha asegurado que lo que la Administración da a los jóvenes vascos es inseguridad en la calle.

Para el líder de Vox, lo que tenía que haber hecho el PNV antes de dar lecciones y exigir a los empresarios, es bajar los impuestos y que las cotizaciones sociales no impidieran la creación de empleo, además de dejar de poner trabas a la empresa.

Respecto a las pancartas en contra de la presencia de Vox y las protestas, Abascal ha mostrado su alegría por el hecho de que la celebración de un acto electoral en Getxo moleste y ha asegurado conocer muy bien a los totalitarios que están aquí, que son los que han apoyado al terrorismo durante décadas, ha añadido.

Por su parte, la candidata Amaia Martínez ha afirmado que Vox es la única alternativa posible al separatismo en el País Vasco frente a aquellos partidos que han tirado la toalla y solo aspiran a poder gestionar o condicionar las migajas que les deja el separatismo. EFE

