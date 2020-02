Ábalos agradece que lo elogien ante las críticas pero asegura "que no le hace falta"

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado que agradece los elogios que recibe ante las críticas sobre su encuentro con la vicepresidenta venezolana, aunque ha afirmado que no le "hacen falta", pues tiene claro su compromiso político y a quiénes no les gusta ese compromiso.

"No me gustan los elogios, ni en público ni en privado; en privado me superan y en público me avergüenzan", ha afirmado Ábalos durante la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, quien le ha dirigido unas palabras de apoyo ante el "acoso" que, según ha señalado, sufre el ministro.

Ábalos le ha agradecido las palabras "desde el cariño", pero ha insistido en que no le hacen falta: "Yo empecé hace muchos años mi compromiso político y tengo claro para qué, por qué y a quiénes nos les gusta este compromiso".

Previamente, la delegada del Gobierno ha afirmado que sabe que no lo está pasando bien, porque está sufriendo "un acoso y una persecución sin precedentes en la historia de España", que ha atribuido a que es "uno de los políticos más solventes de la política española".

Además, Calero ha dicho que Ábalos es "el político mejor forjado" de la política española, y le ha pedido "paciencia" y que siga mejorando las infraestructuras de este país, liberalizando los tramos de autopista y trabajando para que los jóvenes puedan emanciparse en viviendas dignas y a precios asequibles.

"Muchas personas te seguimos y te apoyamos", ha finalizado la delegada, para quien las palabras que definen al ministro son "trabajo, lealtad, compromiso y honestidad".

Tras los aplausos del público, y antes de que Ábalos tomara la palabra, tres diputados de Vox presentes en el acto se han levantado y se han marchado.