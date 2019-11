Errejón pide "recuperar" la victoria del 28A malograda por "irresponsables"

El candidato de Más País a la presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha cerrado la campaña electoral este viernes "en casa", en Madrid, donde ha llamado a "recuperar" la victoria progresista del pasado 28 de abril, que fue "malograda por unos irresponsables", y ha pedido el voto para dar poder a la derecha.

Arropado por la exalcaldesa de la capital y cabeza de lista de Más Madrid en las elecciones municipales del 26 de mayo, Manuela Carmena, Errejón ha hecho lleno en el Pabellón Satélite de Madrid Arena, donde se ha habilitado espacio para 1.000 personas.

"Tenía muchas ganas de volver a casa", ha asegurado en referencia a su regreso a la capital tras "más de 5.000 kilómetros" de campaña y días de "doce, catorce y dieciséis horas" trabajando para la cita electoral de este domingo, en la que Más País se presenta en coalición con Compromís, Equo y Chunta Aragonesista (Cha).

Errejón se ha vuelto a presentar en la Casa de Campo como el voto "valiente" para evitar el bloqueo político tras cinco meses sin que PSOE y Unidas Podemos hayan podido conformar un Gobierno progresista, algo que el ex número dos de Podemos ha tildado de "crimen".

"Tenemos la posibilidad de recuperar la victoria de abril malograda por unos irresponsables", ha aseverado.

Imperdonables ha sido la palabra que ha utilizado para calificar a Vox, a quienes ha criticado por sus datos manipulados y por su actitud ante los niños migrantes no acompañados.

"Hace falta ser cobarde, y ser canalla, para no atreverse con los poderosos y atreverse con los niños que están solos", ha aclamado, y ha mandado un mensaje al partido de Santiago Abascal: "a mis abuelos ya les arrebataron una vez España, a nuestra generación no lo vais a volver a hacer".

Errejón ha apostillado que la alternativa a unas terceras elecciones es Más País, y que acabar con la "autopista a la ultraderecha" también pasa por depositar su voto en las urnas.

Con el lema 'Desbloquear, avanzar, más país' y una gran 'M' formada por fluorescentes verdes en el pabellón, también han intervenido Carolina Bescansa, Mónica Oltra, Joan Baldoví, Carmelo Asensio, Inés Sabanés y Mónica García, además de la exregidora de Madrid.

En un aplaudido discurso perlado de nostáligicos "¡Vuelve!", Manuela Carmena ha afeado a Vox y su ideario de extrema derecha y ha afirmado que el momento actual "de verdad puede acabar siendo el principio de un nuevo fascismo, de una situación en la que podamos volver a perder lo que hemos conseguido".

"Esto no lo podemos tolerar, no lo podemos permitir. No puede ser que dejemos desmembrar este mundo, esta democracia, este desarrollo que conseguimos una generación que fuimos capaces de acabar con una dictadura", ha apostillado Carmena, quien ha pedido a la juventud a que no abandone su "responsabilidad" y que "no se deje engañar por algo que acaba siendo más una operación de marketing que una democracia".

La cabeza de lista de Más País por A Coruña al Congreso, Carolina Bescansa, ha apelado al voto de las mujeres, ya que no pueden "permitirse" unos terceros comicios, ante lo cual la coalición tiene que "obligar a unos a ser responsables" y a los otros "a ser socialistas", ha añadido.

El número uno de Més Compromís por Valencia, Joan Baldoví, ha augurado que Más País será este domingo la "sorpresa electoral": "Vamos a tener grupo parlamentario propio", ha vaticinado ante los aplausos del millar de simpatizantes del Pabellón Satélite.