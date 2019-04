Formo parte de una Mesa electoral: ¿qué se hace?, ¿cuánto se cobra?

Si a mediados de marzo te llegó la carta en la que se te informaba de que el azar te había elegido miembro de una Mesa Electoral para este domingo, eso significa que formas parte del grupo de españoles menores de setenta años que va a cumplir con una obligación como buen ciudadano a la que todos estamos obligados.

VIT1. Vitoria, 07/06/09.- Los componentes de una mesa electoral esperan a los votantes en un colegio de Armentia, pequeño pueblo de la zona rural de Vitoria. EFE/David AguilarDavid Aguilar

Como miembro de una Mesa Electoral ya seas presidente/ta o uno de los dos vocales, durante el periodo de votación, desde las 9.00 horas de la mañana hasta las 20.00 horas de la tarde, tendrás que presidir el acto de la votación y controlar el desarrollo de misma. Una vez cerrado el colegio tendrás que realizar el recuento y el escrutinio. Pero aquí no comienza tu jornada “laboral” (jornada laboral porque estás prestando un trabajo para el Estado que va a ser remunerado) de este domingo.

El domingo electoral comienza temprano para los miembros de las mesas que deben estar en el centro electoral para el que han sido elegidos a las 8:00 de la mañana. No serán los únicos ya que también estarán los miembros de los Cuerpos y Fuerzas del Estado que vigilarán el buen discurrir de las votaciones y los delegados de los distintos partidos. Los miembros de las mesas tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el lunes posterior a las elecciones y están protegidos por el sistema de la Seguridad Social frente a las contingencias y situaciones que puedan derivarse de su participación en el proceso electoral.

No puede constituirse la Mesa sin la presencia de un presidente o presidenta y dos vocales. En caso de que no se presenten los elegidos para tales funciones, se extenderá una declaración de los hechos y se enviará por correo certificado a la Junta Electoral de Zona que designará libremente a las personas que habrán de constituir la Mesa electoral, pudiendo incluso ordenar que forme parte de ella alguno de los electores que se encuentren presentes en el local. Si pese a lo establecido, no pudiera constituirse la Mesa una hora después de la legalmente establecida para el comienzo de la votación, se comunicará a la Junta Electoral de Zona, que convocará una nueva votación en la Mesa dentro de los dos días siguientes.

¿Qué tienen que hacer los miembros de las Mesas Electorales?

La jornada electoral es larga para los miembros de las mesas que

En primer lugar deberán comprobar que el local - ya sea colegio o instituto o incluso en algunos pueblos pequeños el mismo ayuntamiento- reúne las condiciones necesarias para celebrar la votación.

Observar si el material electoral muestra alguna deficiencia, que las urnas estén debidamente precintadas; que estén las listas del censo con los nombres de los electores; que las cabinas reúnan las condiciones; debe comprobar que están las papeletas de todos los partidos que optan a las presentes elecciones.

Presidir la votación y hacer guardar el orden en el local electoralll para que se desarrolle sin ningún tipo de incidente.

A las ocho de la tarde, el Presidente o la Presidetna de la Mesa anunciará que la votación ha terminado y permitirá votar a los electores que aún estén en el local electoral o en el acceso al mismo; introducirá los votos remitidos por correo; votará él mismo, los vocales de la Mesa y los interventores acreditados de los partidos y no permitirá que vote nadie más.

El escrutinio de los votos se realizará sacando los sobres de uno en uno y leyendo la candidatura votada, a la vez que muestra las papelestas a los vocales, apoderados e interventores

Una vez terminado el escrutinio extiende el Acta, la documentación del día se distribuye en tres sobres. Los resultados son entregados en el Juzgado de Primera Instancia o de Paz de la demarcación a la que pertenezca la Mesa.

GRA572. PAMPLONA, 19/12/2015.- El presidente de una mesa electoral deposita los votos de la urna sobre una mesa para proceder a su recuento. Un total de 502.521 personas pueden ejercer hoy su derecho al voto en Navarra en las elecciones generales, para las que se han habilitado 959 mesas. Los navarros eligen hoy a los cinco diputados y cuatro senadores que les representarán en las Cortes la próxima legislatura en unas elecciones generales que se producen a los seis meses de los comicios autonómicos, que supusieron un vuelco histórico en el color político de la Comunidad Foral. EFE/Jesús DigesJesus Diges

Los miembros de las Mesas Electorales percibirán una dieta

Según publica el Boletín Oficial del Estado el pasado 14 de marzo, "las personas que sean designadas para los cargos de presidente y vocal de las mesas electorales, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, percibirán una dieta de 65,00 euros".

Esto supone una actualización de la anterior orden ministerial al respecto del 13 de diciembre de 2007, de regulación de la dieta de los miembros de las mesas electorales que determinaba el importe en 60 euros.