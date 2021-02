Las dudosas propuestas económicas del programa electoral de JxCAT

Las elecciones catalanas ya están en marcha. Por tanto, eso significa que los programas de cada partido adquieren relieve. Uno de los más escudriñados va a ser, sin duda y por su cariz nacionalista, el de JxCAT. La formación independentista, con Laura Borràs como candidata en esta ocasión, presenta unos planteamientos económicos cuanto menos cuestionables. Sobre todo, porque parecen utópicos en caso de hipotética victoria.

Dos Presupuestos

“El papel del presupuesto público y de la fiscalidad también son claves para poder hacer esta transición y, por tanto, planteamos que de una forma clara y transparente la Generalitat haga dos presupuestos, el de la comunidad autónoma que somos ahora y el del estado independiente que queremos ser, para explicar cómo este diferencial podría permitir acelerar de forma clara la transición hacia la sociedad del conocimiento”, afirma el programa de JxCAT (que, por supuesto, cuenta con el beneplácito de Carles Puigdemont desde Waterloo).

Por tanto, Cataluña contaría con unas cuentas públicas de Estado independiente aunque no haya logrado la independencia. No podrían ejecutarse, pero se prepararían. ¿Con qué fin? “Elaboraremos presupuestos alternativos, además de los que corresponda, para poder comparar la gestión económica de Cataluña con déficit fiscal y sin él”, responde el programa. Hay que tener en cuenta, además, que no hay Presupuesto catalán para 2021.

Apartar al Ibex 35

“Crearemos el Banco Nacional de Cataluña. Transformaremos el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y garantizaremos un marco de actuación que le permita operar como banco público de inversiones, potenciando la capacidad, recursos e instrumentos de que dispone la actual ICF. Fomentaremos operar con entidades financieras catalanas o con bancos europeos fuera de España y buscaremos financiación fuera de España”, asegura otra de las promesas electorales de JxCAT.

Esto significaría no sólo la marginación de grandes bancos como Caixabank y BBVA. El resto de empresas del Ibex 35 también entrarían en la ecuación, ya que se busca premiar a las empresas catalanas... y castigar a las que no lo sean. “En igualdad de oportunidades, se ha de poder escoger por pymes y empresas catalanas y no tener que depender de oligopolios y empresas del Ibex”, ha llegado a asegurar Laura Borràs ante los medios.

La candidata de JxCAT aún fue más explícita: “Vimos un ejemplo real de empresas a la fuga y tenemos que poder apostar por grupos que no tengan ningún problema en tener la sede en Cataluña y que trabajan con esta idea de la lógica de proximidad. Queremos favorecer a las empresas que sean catalanas”. Por lo tanto, aquellas que han abandonado Cataluña desde 2017 (unas 5.000) podrían ser menospreciadas por la Generalitat.

Marta Perez / EFE

Una ley antiespañola

Laura Borràs también ha hablado de fomentar “una especie de discriminación positiva”, que incluiría “cláusulas sociales, medioambientales o paritarias”. JxCAT querría regular esta incluso por ley, tal y como se puede encontrar en su programa electoral: “Promover la nueva Ley de Contratación Pública para disponer de unos servicios públicos más eficientes y de calidad, simplificando los procesos, dotando de mayor autonomía en su funcionamiento y eliminando la contratación con empresas del Ibex 35”.

Así, la formación parece dispuesta a desarrollar, al menos sobre el papel, un programa económico del que muchos dudan, incluso a efectos de legalidad. Poco parece importar esta suspicacia, queda claro, en las filas de JxCAT.