El PSOE cumple con la hoja de ruta y consigue hacerse con la victoria en Castilla-La Mancha. Eso sí, con una mayoría absoluta mucho más ajustada que la obtenida en el año 2019 y manteniendo uno de los pocos bastiones socialistas que les ha dejado este domingoe l tsunami del PP. Emiliano García-Page, quien durante la campaña ha marcado claras diferencias con el presidente del Gobierno, podrá tomar aire, siendo consciente de que ahora podrá gobernar en solitario. García-Page ha conseguido hacerse con 17 de los 33 escaños en el parlamento castellanomanchego, obteniendo así la mayoría absoluta.

Con casi el 100% escrutado en la comunidad, el PSOE mantiene la mayoría absoluta que obtuvo del 10 de noviembre del año 2019. Eso sí, por la mínima. Enfrente tendrá a Paco Núñez, del Partido Popular, quien por un momento llegó a vislumbrar la victoria y este domingo ha conseguido 12 concejales. Por su parte, Vox consigue cuatro escaños, entrnado por primera vez en el parlamento. Unidas Podemos y Vox se quedan sin representación en la comunidad.

Así las cosas, García-Page consigue 17 concejales para el parlamento regional más pequeño de España, con tan solo 33, teniendo en cuenta que más de 1,6 millones de castellanomanchegos han sido llamados a las urnas este domingo.

En este sentido, el socialista ha cumplido con lo que ya venían recogiendo los pronósticos, que daban por sentada la victoria del PSOE, pero no confirmaban que pudiera reeditar la mayoría absoluta con la que se hizo en el año 2019. La alternativa era una suma entre PP y Vox, que diera así como resultado un gobierno de coalición en la Junta de Comunidad.

García-Page, en 'Herrera en COPE'

El pasado 24 de abril, Emiliano García-Page reivindicó una vez más su distanciamiento con Pedro Sánchez. De hecho, el presidente de Castilla-La Mancha en funciones se refirió a la Ley de Vivienda, sobre la que aseguró "no me agrada nada, es muy difícil que venga algo en positivo". Además, ya por aquel entonces, García-Page aseguró que de perder las autonómicas, no tenía intención de "no estar detrás" de ninguna estrategia para impulsar una alternativa dentro del PSOE.