Vídeo.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 20 de agosto

MADRID, 20 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 20 de agosto de 2024:

1.- 09.00 horas: Imágenes de la apertura de la bolsa de Madrid.

2.- 10.15 h: El alcalde Jaume Collboni visita la cochera de bus de Triangle Ferroviari junto a la t.alcalde y pta.de TMB Laia Bonet, el consej.deleg.Xavier Flores y el dtor.de la Xarxa de Bus Jacabo Kalitovics. Declaraciones al terminar (Barcelona)

3.- 11.00 horas: En Madrid, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022) ofrece una rueda de prensa con motivo del 16º aniversario de la tragecia del vuelo 5022 de Spanair. En Sala Auditorio, Terminal 2 Salidas, planta +2 (cercana a la Farmacia y a La Paloma)

4.- 11.00 horas: En Madrid, vecinos de Carabanchel que viajaron hasta la sede de la ONU en Suiza en bicicleta para "denunciar la falta de médicos" ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación. Puerta del Centro de Salud Abrantes (Avenida de Abrantes, 55).

5.- 11.00 horas.- En Bilbao, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, participa en el Concurso de Tortillas junto a la Comisión Mixta de Fiestas. En el Arenal.

6.- 11.00 horas: En Sevilla, FACUA lanza una web que muestra a los consumidores la evolución diaria de los precios del aceite de oliva en las principales cadenas de supermercados. El secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, dará los detalles en rueda de prensa en su sede nacional, en Sevilla (Bécquer 25) y en directo desde youtube.com/facua.

7.- 11.30 horas: en Toledo, la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, comparece en la Delegación del Gobierno, tras los dos crímenes ocurridos el fin de semana en la provincia.

8.- 12.00 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del Partido Popular, Ana Alós, ofrece una rueda de prensa para analizar la actualidad política. Sede nacional del PP. Calle Génova, 13.

9.- 12.15 horas: Sesión de trabajo para informar sobre la puesta en marcha de todos los espacios de la Copa América con el responsable de Operaciones Òscar Gallego, el media manager Daniel Ferrando y el coordinador municipal Joan Torrella. Al finalizar, visita al centro internacional de prensa y al Race Village (se puede grabar) (Barcelona)

10.- 12.30 horas: En Bilbao, la compañía Music from The Shole ofrece un anticipo de la nueva edición del Work & Process at the que acogerá el Museo Gugg enheim. En la explanada del museo, en la zona en la que está instalado Puppy.

