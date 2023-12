Terelu Campos, Rocío Carrasco y Ana Boyer, entre los nombres más destacados de 'Bake off: famosos al horno' en RTVE

Terelu Campos, Rocío Carrasco y Ana Boyer son los nombres más destacados de la lista de participantes de la próxima edición de 'Bake off: famosos al horno', la nueva propuesta de entretenimiento de RTVE en el que los famosos lucharán por consagrarse como mejor pastelero o pastelera de España y hacerse con el premio que podrá donar a la ONG que elija.

RTVE ha hecho pública, este lunes, la lista de los catorce aspirantes que se vestirán el delantal de la segunda temporada del programa de cocina que renueva su versión al pasar a manos de la televisión pública y que contará con Paula Vázquez como presentadora. La lista la completan Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet.

Esta edición tendrá doce episodios en los que los aspirantes deberán superar dos pruebas culinarias que serán valoradas por un exigente jurado formado por el chef Paco Roncero, la repostera Eva Arguiñano y el pastelero Damián Betular. Además, cada uno de los programas semanales contará con la visita de invitados y celebridades de diferentes ámbitos más allá de la cocina y la gastronomía.

Por el momento se desconoce la fecha exacta de estreno de este talent culinario, aunque se espera que sea durante el primer trimestre del 2024.

En el programa, producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, los famosos aspirantes a pasteleros aprenderán a hacer los postres más espectaculares, descubrirán las recetas más sorprendentes, y vivirán las situaciones más hilarantes.

'Bake Off: famosos al horno' está basado en el formato original 'The Great British Bake Off' de Love productions y distribuido por BBC Studios, que ya ha endulzado los hogares de millones de espectadores en más de 2.000 episodios en más de 30 países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Australia entre otros.