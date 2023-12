Suben la Bolsa y el Bitcoin, mientras bajan el euro, el petróleo y el rendimiento de los bonos

La Bolsa no le pierde la cara a sus máximos del año, que son también sus niveles más altos desde la primavera de 2018. Los inversores descuentan no solo que el precio del dinero no volverá a subir, sino que empezará a bajar relativamente pronto. Los más optimistas creen que los primeros recortes en los tipos de interés llegarán a Europa al final de la próxima primavera. Los analistas del banco holandés ING creen que los recortes comenzarán en el segundo trimestre del año próximo. Esperan que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de Estados Unidos reduzcan el precio del dinero en 150 puntos básicos en 2024 y en otros 100 en los primeros compases de 2025. Los expertos del Deutsche Bank esperan que ambos reduzcan sus tipos de interés en 75 puntos básicos a lo largo de 2024. La Reserva Federal decidirá sobre sus tipos de interés el 13 de diciembre. El BCE lo hará un día después.

Con esta esperanza bajo el brazo, el índice Ibex 35 suma este miércoles un 0,2 por ciento, hasta 10.260 puntos. En algunos momentos ha llegado a tocar los 10.300. Hoy han subido con especial animación Laboratorios Grifols y la aerolínea hispano británica IAG. También Telefónica y el Banco Santander han aportado muchos puntos al índice. En negativo hoy, entre otros, Enagás, el Banco Sabadell e Inditex. La empresa gallega de moda ha marcado máximos históricos esta misma semana.

En los demás mercados, el petróleo sigue a la baja. Esta tarde el crudo tipo Brent del Mar del Norte -el que se utiliza como referencia en Europa- se negocia a 75 dólares por barril. Se ha abaratado más de 20 en dólares en poco más de dos meses. Los acuerdos de la OPEP y sus socios para extender el recorte de su producción no han conseguido presionar los precios al alza. Todo lo contrario. Los mercados dan por hecho que ese compromiso se cumplirá solo a medias si es que llega a cumplirse, ya que numerosos países de ese cartel están superando sistemáticamente sus cuotas de producción. En las próximas horas el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed, bin Salmán. Tratarán, entre otras cosas, sobre la deriva de los precios en el mercado petrolero. Nadie olvida que la OPEP y sus socios producen un 40 por ciento del petróleo mundial.

En el mercado secundario de deuda pública continúa el descenso en la rentabilidad de los bonos. El rendimiento de las obligaciones españolas a diez años se reduce hasta el 3,20 por ciento, frente al 2,20 del "bund" alemán y al 4,12 de los bonos de Estados Unidos al mismo plazo. El Bitcoin continúa con su “rally". Toca ya los 44.000 dólares. Es su cotización más alta desde abril de 2022. En lo que va de año esta criptodivisa acumula ya una revalorización del 150 por ciento. El euro pierde fuerza, se cambia por menos de 1,08 dólares. Gana terreno la impresión de que el Banco Central Europeo comenzará a bajar el precio del dinero antes de que termine la primera mitad del próximo año. Los mercados no prestan demasiada atención a los mensajes de los banqueros centrales, que tratan de enfriar los ánimos. Tratan, infructuosamente de momento, de convencer a los inversores de que la lucha contra la inflación no ha terminado y que todavía no ha llegado el momento de cantar victoria, ni mucho menos.