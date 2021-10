¿Somos productivos en nuestro trabajo los españoles?

Los estudios realizados disienten y en mucho sobre la productividad de los trabajadores españoles: unos señalan que solo somos productivos durante el 35% de la jornada, otros, aseguran que el 93%. El primero es un dato general, medido con parámetros clásicos, el segundo, el que arrojan los trabajadores que utilizan las nuevas tecnologías: los modelos más flexibles, incrementan y mucho el compromiso de los empleados con su empresa.

No se puede medir de la misma forma la productividad de un trabajador que está en una cadena de montaje que la de alguien cuyo cometido está ligado a unos objetivos que no están vinculados a un tiempo de trabajo. Así explica Pillar Llacer, experta en recursos Humanos, la distancia entre un dato y otro.

El primero, el que fija en un 35% de la jornada nuestra productividad, procede de un estudio de la Comisión para la racionalización de Horarios donde además se señala que, según la OCDE, en nuestro país trabajamos 300 horas más al año que en Alemania, por ejemplo.

El segundo dato es de una medición sobre La gestión del Tiempo Laboral realizada entre casi 5.000 trabajadores españoles entre marzo y mayo de este año, que operan a través de ordenadores.

“El teletrabajo ha dado una vuelta a todo lo que rodea al trabajo- asegura Pilar Llacer- ha demostrado que la productividad es mayor si los trabajadores pueden organizarse con cierta flexibilidad”. Cree que hay que volver a repensar el concepto de productividad, en este tiempo cambiante, “entonces estamos en un momento crítico para los Recursos Humanos, hay que decidir si las empresas necesitan trabajadores que cumplan un horario o por el contrario, empleados que impacten y hagan crecer sus negocios”

Para Llacer, el concepto de productividad está obsoleto “sirve para ciertos tipos de trabajo pero es un concepto que nación en la revolución industrial y estamos ya en la cuarta revolución tecnológica”. El trabajo presencia, exclusivo “calentar la silla, ya no es productivo, pero ahí está la filosofía de algunos responsables que entienden que el trabajo es igual a estar sentado en una silla, da igual lo que se esté haciendo: eso hay que romperlo”.

La experta en recursos humanos sostiene que ahora mismo “lo que exigen los trabajadores es flexibilidad, ya no solo teletrabajo. Su compromiso con el proyecto depende de esto y las empresas que no lo entiendan tendrá empleados mediocres, empleados que estén en la silla, que cumplan con el registro horario, pero que no harán crecer los negocios de manera exponencial y sostenible”.

En los países occidentales, en especial del norte de Europa y en Estados Unidos están muy avanzados en este nuevo concepto de productividad, muy ligado a esa flexibilidad. Nos apunta la experta que “en España el índice de productividad sale bajo porque seguimos teniendo horarios como el de los antiguos comercios, dos horas para comer, fijada la entrada y la salida… El mundo ha cambiado: hay un consumo 24/7, hay que plantearse qué necesita el cliente. Eso es lo que hay que flexibilizar, porque seguimos con un modelo de trabajo del siglo XIX”.

El debate está servido. Veremos qué hemos aprendido y qué modelo se implanta a partir de ahora.